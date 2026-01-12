Nga nói tên lửa Oreshnik đánh trúng xưởng sửa máy bay Ukraine

Nga cho biết tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik đã đánh trúng nhà máy sửa chữa máy bay ở miền tây Ukraine trong đòn tập kích tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đòn tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đêm 9/1 đã vô hiệu hóa Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv ở tỉnh Lviv, miền tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên Moskva công bố mục tiêu khi khai hỏa loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm được đặt trên bệ phóng di động này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu bị tấn công là nơi Ukraine sửa chữa và bảo dưỡng các loại chiến đấu cơ, trong đó có F-16, MiG-29 do phương Tây viện trợ. Nhà máy còn sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm trung và tầm xa mà Kiev thường dùng để tập kích mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi không bao giờ bình luận về vị trí bị tập kích", Yuriy Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, phản hồi về thông tin Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Nga tuyên bố phóng tên lửa Oreshnik để trả đũa Ukraine Khoảnh khắc được cho là tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine. Video: X/AMK Mapping

Quân đội Nga ngày 9/1 thông báo tập kích hiệp đồng vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa Oreshnik, để trả đũa vụ Kiev "tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025". Mục tiêu Nga nhắm đến là cơ sở chế tạo UAV và hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành quốc phòng Ukraine.

Quân đội Ukraine xác nhận Oreshnik đã đánh xuống tỉnh Lviv, khu vực sát biên giới với Liên minh châu Âu, và đăng ảnh các mảnh vỡ tên lửa. Kiev cho biết địa điểm bị đánh trúng là một "mục tiêu dân sự", nhưng không nêu cụ thể về vị trí hay thiệt hại.

Theo giới chức Ukraine, tên lửa Oreshnik được phóng từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga. Bộ Tư lệnh miền Tây của không quân Ukraine cho biết quả đạn bay với vận tốc 13.000 km/h, gần gấp đôi tên lửa đạn đạo Iskander-M với vận tốc 7.200 km/h.

Vị trí Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv, tỉnh Lviv, Ukraine. Đồ họa: BBC

Nga lần đầu sử dụng Oreshnik vào tháng 11/2024 để tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, tuyên bố tên lửa đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh (Mach 10), tương đương hơn 12.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, Oreshnik còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Tổng thống Vladimir Putin tháng 8/2025 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên. Sau đó 4 tháng, ông thông báo loại vũ khí này sẽ được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2025.

Như Tâm (Theo RIA Novosti, AFP)