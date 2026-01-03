Nga lên án Mỹ 'xâm lược vũ trang' Venezuela

Nga lên án Mỹ có hành vi "xâm lược vũ trang" với Venezuela, sau khi Washington thông báo tập kích Caracas và bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

"Mỹ sáng nay đã có hành động xâm lược vũ trang nhằm vào Venezuela. Đây là diễn biến vô cùng đáng lo ngại và đáng bị lên án. Những cái cớ được đưa ra để biện minh là hoàn toàn vô căn cứ", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố ngày 3/1.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, sự thù địch mang tính ý thức hệ đã lấn át cách tiếp cận mang tính thực tế, hợp tác dựa trên lòng tin và ổn định. Moskva kêu gọi các bên ngăn căng thẳng leo thang hơn nữa và tập trung tìm kiếm lối thoát cho tình hình thông qua đối thoại.

Nga lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng nước này đã triển khai thành công chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Venezuela rạng sáng nay. Ông chủ Nhà Trắng thêm rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ, Cilia Flores, đã bị bắt và đưa ra khỏi quốc gia Nam Mỹ.

Lửa bốc lên từ căn cứ Fort Tiuna, cơ sở quân sự lớn nhất Venezuela, sau loạt vụ nổ tại thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AFP

Nhiều quốc gia khác cũng lên tiếng về diễn biến mới ở Venezuela. Bộ Ngoại giao Đức, Italy, Bỉ bày tỏ quan ngại và đang theo dõi sát sao tình hình Venezuela.

Tây Ban Nha kêu gọi xuống thang căng thẳng, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela. Madrid sẵn sàng làm trung gian đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho quốc gia Nam Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran ra thông báo "lên án mạnh mẽ hành động tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela". Tehran mô tả đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Caracas, kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức hành động để ngăn chặn.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết nước này "lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela", kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng ngay lập tức "với hành động phi pháp này".

Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc họp khẩn vì cuộc tập kích tên lửa vào Venezuela.

Ông Petro cho hay Colombia quan ngại sâu sắc và phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng và gây thương vong cho dân thường.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)