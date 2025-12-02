UAV Geran-2 Nga được lắp tên lửa đối không tầm ngắn R-60, có thể giúp tấn công máy bay Ukraine làm nhiệm vụ đánh chặn.

Tổ chức có tên Quỹ Cộng đồng Sternenko của Ukraine ngày 1/12 công bố video cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn Sting tiếp cận một máy bay không người lái tự sát Geran-2 của Nga. Trên lưng phi cơ Geran-2 được lắp giá phóng và một tên lửa đối không tầm ngắn R-60.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhiy Beskrestnov cùng ngày đăng ảnh mảnh vỡ của một chiếc Geran-2, quả đạn R-60 vẫn nằm trên giá phóng và dường như còn nguyên vẹn. "Họ tích hợp tên lửa đối không lên máy bay không người lái (UAV) Geran-2 để hạ trực thăng và máy bay làm nhiệm vụ đánh chặn chúng", Beskrestnov cho biết.

Nga lắp tên lửa đối không lên UAV Geran UAV Geran mang giá phóng và tên lửa đối không R-60 trong video công bố ngày 1/12. Video: Quỹ Cộng đồng Sternenko

R-60 là tên lửa tầm ngắn trang bị đầu dò hồng ngoại do Liên Xô phát triển, được biên chế từ năm 1970 và sản xuất hàng loạt sau đó 3 năm. Vào thời điểm ra mắt, đây là một trong những mẫu tên lửa đối không nhẹ và có khả năng cơ động cao nhất thế giới.

Mỗi quả R-60 dài hơn 2 m, nặng 44 kg, đạt tầm bắn tối đa khoảng 8 km và mang đầu đạn văng mảnh dạng thanh liên tục nặng 3 kg. Tên lửa R-60 nguyên bản chỉ có thể khóa mục tiêu thẳng hướng mũi máy bay, trong khi biến thể R-60M ra đời năm 1982 bám bắt được nguồn nhiệt với góc lệch tối đa 20 độ so với hướng mũi phi cơ.

Chưa rõ cơ chế khai hỏa và phát hiện mục tiêu của UAV Geran-2 mang tên lửa đối không. Giới chuyên gia phương Tây và Ukraine cho rằng phi cơ được lắp hệ thống điều khiển từ xa, sử dụng kết nối vô tuyến với bộ chuyển tiếp và kèm cả SIM 4G để làm kết nối bổ sung.

"Phương án lắp tên lửa R-60 trên lưng UAV Geran-2 như vậy sẽ giúp tăng khả năng bám bắt. Dữ liệu mục tiêu sẽ lấy từ radar hoặc cảm biến bên ngoài, cũng như phi công trực tiếp sục sạo bằng hệ thống cảm biến tích hợp trên máy bay", Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định.

UAV Geran lắp tên lửa đối không có thể được triển khai độc lập hoặc theo biên đội, đặc biệt tại khu vực tiền tuyến. Chúng sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn những vụ tập kích đường không bất ngờ của Ukraine, đồng thời phối hợp với UAV khác trong các chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn.

"Chưa rõ khi nào UAV Geran đối không tấn công được máy bay cánh bằng hoặc trực thăng Ukraine bằng tên lửa R-60. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng đã đặt ra yếu tố rủi ro mới mà Ukraine phải tính đến khi triển khai lực lượng đánh chặn", chuyên gia Mỹ cảnh báo.

Giá phóng và tên lửa R-60 trên xác UAV Geran trong ảnh công bố ngày 1/12. Ảnh: Facebook/Serhy Beskrestnov

Ngoài các tổ phòng không mặt đất, Ukraine thường xuyên điều động tiêm kích, máy bay cánh quạt và trực thăng đối phó UAV tầm xa Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yury Myronenko hồi tuần trước cho biết Nga đang sử dụng những chiếc Geran-2 có người điều khiển, để tấn công chiến đấu cơ làm nhiệm vụ đánh chặn UAV. Chúng kết nối với kíp vận hành thông qua hàng loạt đài ăng-ten tại khu vực Nga kiểm soát và lãnh thổ Belarus.

"Rất khó đối phó những chiếc Geran được điều khiển theo thời gian thực như vậy. Phi công Nga có thể xử lý tình huống phát sinh, thậm chí săn tìm và tấn công chiến đấu cơ, trực thăng Ukraine đang làm nhiệm vụ đánh chặn UAV. Điều này không chỉ giảm thời gian phản ứng của phòng không Ukraine, mà còn tạo ra loạt vấn đề mới", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, War Zone)