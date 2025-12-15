Nga lắp đầu đạn nhiệt áp kép cho UAV tự sát Geran-2

Ukraine thu được UAV Geran-2 mang hai đầu đạn nhiệt áp với tổng khối lượng tới 100 kg và sức công phá mạnh hơn các mẫu cũ.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhiy Beskrestnov hôm nay công bố ảnh chụp xác máy bay không người lái (UAV) Geran-2 màu đen, trong mũi và thân của phi cơ chứa hai đầu đạn nhiệt áp BST-52 với tổng khối lượng khoảng 100 kg.

Theo các chuyên gia Ukraine, đầu đạn kép giúp tăng đáng kể sức công phá của Geran-2, khiến chúng gây nhiều thiệt hại hơn trong các đòn tập kích cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng trọng yếu của đối phương.

Xác UAV Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp kép trong ảnh công bố ngày 15/12. Ảnh: Serhiy Beskrestnov

Truyền thông Ukraine hồi tháng 1/2024 đưa tin Nga bắt đầu sử dụng UAV Geran-2 trang bị đầu đạn BST-52 có khối lượng 50 kg. Một trong những tính năng đáng chú ý là BST-52 mang chất gây cháy, có thể tạo hiệu ứng nhiệt áp khi kích hoạt.

Khi đầu đạn nhiệt áp tới khu vực mục tiêu, liều nổ sơ cấp sẽ kích hoạt và phát tán hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy dưới dạng đám mây. Liều nổ thứ cấp sẽ kích nổ đám mây, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ cùng sóng xung kích và vùng chân không có khả năng hút cạn khí oxy ở xung quanh. Cơ chế này khiến uy lực của đạn nhiệt áp tăng lên khi phát nổ trong môi trường kín như tòa nhà hay chiến hào.

Geran-2 là UAV tự sát do Nga tự sản xuất, dựa trên thiết kế dòng Shahed-136 của Iran. Nga đã liên tục cải tiến dòng Geran, trong đó có tăng khối lượng đầu đạn mà UAV mang theo, lắp động cơ phản lực để phi cơ bay cao và nhanh hơn, cũng như trang bị cảm biến, camera và hệ thống điều khiển từ xa.

Một số UAV Geran-2 gần đây mang theo tên lửa đối không tầm ngắn R-60, có thể đánh trúng mục tiêu bay cách xa 8 km. Theo các chuyên gia, mẫu Geran-2 này được dùng để đối phó trực thăng và máy bay Ukraine làm nhiệm vụ đánh chặn UAV Nga.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, UNN)