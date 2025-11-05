Nga kêu gọi lính Ukraine ở Pokrovsk đầu hàng để giữ mạng

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine phòng thủ tại thành trì Pokrovsk đã bị bao vây, kêu gọi họ đầu hàng để giữ tính mạng.

"Những nhóm xung kích thuộc quân đoàn số 2 và 51 tiếp tục tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine bị bao vây trong khu dân cư thuộc tiểu khu Prigorodny, ở phía đông quận trung tâm và các khu vực dân cư", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho hay.

Quân đội Nga cho biết đà tấn công theo hướng bắc vẫn tiếp diễn, thêm rằng lực lượng Nga cũng đang đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi những khu định cư ở sườn đông nam Pokrovsk và đã đánh bại nhiều nỗ lực phá vây của Kiev. "Các binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk nên đầu hàng để giữ mạng sống", Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi.

Ukraine trong khi đó bác bỏ thông tin quân đội của họ ở Pokrovsk đang bị bao vây. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4/11 đến thăm các binh sĩ tại thành phố Dobropillia gần đó, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công nhằm "chia lửa" cho Pokrovsk.

Binh sĩ Ukraine tại một khu vực ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Pokrovsk là trung tâm giao thông và tiếp tế quan trọng của Ukraine mà nếu kiểm soát được nó, quân đội Nga sẽ có lợi thế lớn khi tiến công những thành phố lớn hơn xung quanh.

Lực lượng Nga đã chiến đấu để giành kiểm soát Pokrovsk trong hơn một năm qua, nhưng hiện đứng trước cơ hội tạo ra bước đột phá lớn khi các phòng tuyến của thành phố đang lung lay.

Các quan chức quân sự Ukraine và binh lính trên thực địa thừa nhận tình hình ở Pokrovsk ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với họ.

"Tình hình rất cam go", trung sĩ Liana Kononchuk thuộc một đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở Pokrovsk nói. "Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng thật không may, mọi việc gần đây chỉ tồi tệ thêm".

"Chúng tôi hiện không có một phòng tuyến cố định nào cả", cô nói. "Đối phương đang thâm nhập dần về phía bắc, mỗi lần là một, hai hoặc ba đơn vị, cố gắng xóa mờ chiến tuyến".

Những thông tin Kononchuk cung cấp khớp với đánh giá từ Deep State, dự án lập bản đồ nguồn mở về tình hình chiến sự Ukraine. Bản đồ mới nhất của họ cho thấy lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào thành phố từ phía nam, nhưng phần lớn khu vực vẫn là một vùng xám tranh chấp không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Ukraine đã điều động thêm nguồn lực nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, trong đó có một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm sử dụng trực thăng Black Hawk nhằm khôi phục các tuyến tiếp tế, theo người phát ngôn Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7, đơn vị đang dẫn đầu nỗ lực phòng thủ tại Pokrovsk.

Kononchuk hy vọng lực lượng tăng viện sẽ giúp ổn định tình hình. "Tuyến hậu cần hiện rất phức tạp. Việc luân chuyển vị trí đã khó nhưng sơ tán người bị thương còn khó khăn hơn", cô cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc đổ bộ bằng trực thăng của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở Pokrovsk và hạ toàn bộ 11 binh sĩ.

Các blogger quân sự nổi tiếng Nga liên tục đưa thông tin về việc quân đội sử dụng dày đặc máy bay không người lái (drone) và các đơn vị cơ động nhỏ để phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Bản đồ cục diện mặt trận Pokrovsk - Mirnograd do Deep State công bố ngày 2/11. Đồ họa: Deep State

Mặc dù tình hình tại thực địa vẫn chưa rõ ràng, các nhà phân tích quân sự cho rằng việc để mất Pokrovsk sẽ là một đòn giáng nặng nề đối với Ukraine trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy Mỹ tăng cường hỗ trợ.

"Việc mất Pokrovsk sẽ khiến hậu cần của Ukraine ở mặt trận này trở nên khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ mất hoặc phải rút lui khỏi các vị trí gần đó, đồng thời đòi hỏi phải tái cấu trúc các phòng tuyến", Viktor Kevliuk, đại tá Ukraine đã nghỉ hưu, hiện làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, trụ sở tại Kiev, nhận xét.

Nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là lãnh thổ quan trọng nhất của Ukraine rơi vào tay Nga kể từ sau khi Moskva kiểm soát thành phố Avdeevka ở miền đông vào đầu năm 2024.

Vũ Hoàng (Theo NBC News, AFP, Reuters)