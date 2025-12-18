Nga đưa tên lửa Oreshnik vào trực chiến từ cuối năm

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ đưa tên lửa Oreshnik vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm nay, sau quá trình sản xuất hàng loạt.

"Hệ thống tên lửa tầm trung mới với tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến trong năm nay", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với giới chức Bộ Quốc phòng hôm 17/12, song không nêu thời điểm cụ thể.

Ông cũng đề cập những cuộc thử nghiệm gần đây của tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon, nhấn mạnh chúng là vũ khí "độc nhất vô nhị" nhờ sử dụng động cơ hạt nhân và sẽ giúp đảm bảo "thế cân bằng an ninh chiến lược" trong nhiều thập kỷ tới. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện, cải tiến tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon.

Ông chủ Điện Kremlin cũng đề cập mức độ hiện đại hóa của kho vũ khí nguyên tử nước này. "92% lực lượng hạt nhân Nga đã được hiện đại hóa. Không cường quốc hạt nhân nào trên thế giới làm được điều đó", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin tại cuộc họp với giới chức Bộ Quốc phòng Nga ở Moskva hôm 17/12. Ảnh: AP

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Tổng thống Putin từng khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 nói rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí nào như vậy.

Tổng thống Putin hôm 1/8 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên.

Cũng trong cuộc họp ngày 17/12, ông Putin cho biết Nga ưu tiên sử dụng biện pháp ngoại giao để đạt được mục đích và "loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến xung đột, nhưng sẵn sàng tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu Ukraine và phương Tây từ chối tham gia đối thoại một cách thực chất.

Nga nhiều lần khẳng định nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, cũng như tiến trình mở rộng về phía đông của liên minh này, là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chiến sự.

Khoảnh khắc 'đầu đạn ICBM Nga' lao xuống thành phố Ukraine Khoảnh khắc đầu đạn tên lửa Oreshnik lao xuống thành phố Dnipro tháng 11/2024. Video: X/Gerashchenko_en

Ông Putin một lần nữa cáo buộc phương Tây khiến xung đột bùng phát tại Ukraine, cụ thể là chính quyền cựu tổng thống Mỹ Joe Biden. Dù vẫn hy vọng châu Âu sẽ quay lại đối thoại với Nga, ông chủ Điện Kremlin cho rằng kịch bản này khó xảy ra "với giới tinh hoa hiện tại".

Tổng thống Nga cho biết Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại và Moskva đang làm điều đó với Washington. "Tôi hy vọng điều tương tự cũng sẽ diễn ra với châu Âu", ông nói.

Phạm Giang (Theo Izvestia, Euronews, Reuters)