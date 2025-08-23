Nga đăng video Iskander, bom lượn liên tiếp tập kích lữ đoàn Ukraine

Nga công bố video đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M, bom lượn và UAV nhằm vào khu vực nghi là căn cứ Lữ đoàn 156 Ukraine tại tỉnh Donetsk.

"Đòn tấn công hiệp đồng uy lực, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, bom hàng không FAB-500 và máy bay không người lái (UAV) Geran-2, đã được tiến hành nhằm vào các điểm đóng quân tiền phương của quân đội Ukraine tại tỉnh Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Truyền hình quân đội Nga sau đó công bố video từ UAV trinh sát, cho thấy một số khí tài cơ giới ẩn trong rừng, gần đó là nhiều vệt bánh xe. Hàng loạt vụ nổ lớn đã xảy ra trong khu rừng và các nhà kho gần đó, gây ra những đám cháy dữ dội và khói mù phủ kín khu vực.

"Đòn tấn công đã phá hủy 4 tổ hợp pháo phản lực, 3 xe tăng, 7 xe trinh sát BRDM, 22 xe chiến đấu bộ binh, 20 phương tiện cơ giới, 4 đài tác chiến điện tử, một kho đạn, sở chỉ huy và 10 hầm trú ẩn. Khoảng 600 binh sĩ đối phương cũng bị thương vong", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Truyền thông Nga nói rằng đòn tập kích nhằm vào điểm đóng quân của hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 156 Ukraine. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy khu rừng và nhà kho thuộc địa phận làng Shabelkovka, nằm ở ngoại ô thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định Nga mở đầu đòn đánh bằng hai rocket tầm xa và 7 UAV Geran-2 nhằm vào điểm đóng quân, sở chỉ huy và nhà chứa khí tài của Lữ đoàn 156 ở ngoại ô Kramatorsk.

"Khu vực này sau đó tiếp tục hứng chịu hơn 60 quả bom lượn dẫn đường, 12 UAV Geran-2, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, cùng hàng loạt đòn tập kích bằng pháo binh tầm xa và pháo phản lực hạng nặng. Các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu quanh Kramatorsk kéo dài đến đêm", tài khoản này cho hay.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Trong bản tin cập nhật chiến sự hôm 22/8, Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga đã tập kích nước này bằng 55 UAV tự sát kiểu Geran-2 và phi cơ mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ hoặc chế áp 46 UAV ở miền bắc và miền đông. 9 UAV đã đánh xuống 4 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Vadym Filashkin, lãnh đạo cơ quan quân sự Donetsk do Kiev bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Nga tấn công khu dân cư tại thành phố Kramatorsk, gây ra 10 vụ nổ và khiến 3 người dân bị thương.

Vành đai pháo đài được Ukraine xây dựng ở phía tây Donetsk. Đồ họa: Telegraph

Kramatorsk là đô thị lớn nhất mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk, là thành phần quan trọng trong "vành đai pháo đài" dài 50 km, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai ở phía tây tỉnh này. Đây là tuyến phòng thủ được quân đội Ukraine củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công của Nga.

Nga hiện kiểm soát khoảng 70% tỉnh Donetsk, trong đó có thủ phủ cùng tên và hàng loạt thành phố được ví như pháo đài chiến lược. Nếu giành được toàn bộ tỉnh Donetsk, Moskva sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, nơi có vị thế chiến lược về mặt quân sự và nhiều nguồn tài nguyên quan trọng.

