Nga công bố video UAV tập kích 'trận địa Patriot Ukraine'

Lực lượng Nga tuyên bố triển khai UAV tấn công bệ phóng, radar của tổ hợp phòng không Patriot mà Ukraine triển khai tại tỉnh Zaporizhzhia.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ngày 27/3 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) đang theo dõi "trận địa Patriot Ukraine" gần làng Vasilkovskoe thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Hình ảnh cho thấy các vật thể được cho là hai bệ phóng và một radar điều khiển hỏa lực AN/MPQ-53, tất cả đều đặt trong công sự có ụ đất che chắn xung quanh. Các máy bay không người lái (UAV), dường như là mẫu Lancet, sau đó lao vào những mục tiêu ở trận địa.

UAV Nga tập kích mục tiêu được cho là trận địa Patriot Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 26/3. Video: Rubikon

"Cuộc tập kích đã phá hủy radar AN/MPQ-53 và hai bệ phóng", Rubikon tuyên bố.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot và SAMP/T. Hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine gần đây rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều tổ hợp Patriot cũng bị Nga nhắm mục tiêu và phá hủy. Giới chức Ukraine thừa nhận Patriot cũng đối mặt thách thức nghiêm trọng do tiêu hao tên lửa đánh chặn nhanh hơn tốc độ viện trợ của đối tác, khi mỗi khẩu đội thường phải phóng nhiều đạn đắt tiền để hạ một tên lửa Iskander-M Nga.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi xung đột Trung Đông bùng phát. Truyền thông Mỹ ngày 25/3 đưa tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chuyển đến Trung Đông một số tên lửa đánh chặn được đặt mua theo chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO triển khai từ năm ngoái.

Vị trí làng Vasilkovskoe thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Hai quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo cho quốc hội Mỹ về ý định dùng khoảng 750 triệu USD từ quỹ PURL để bổ sung kho dự trữ của quân đội Mỹ, thay vì gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Chưa rõ các nước châu Âu có nắm được thông tin về phương án này hay không.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, các đối tác châu Âu đã bày tỏ lo ngại Washington tiêu hao đạn dược quá nhanh, có thể làm chậm những đơn hàng đã đặt mua và ảnh hưởng đến nỗ lực viện trợ Kiev thông qua PURL.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RIA Novosti, TASS)