Nga có thể đang sử dụng căn cứ quân sự của Ukraine

Ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga đang sử dụng một căn cứ không quân của Ukraine ở Melitopol, thành phố đông nam hiện do Nga kiểm soát.

Ít nhất 7 trực thăng xuất hiện tại căn cứ không quân ở thành phố Melitopol, đông nam Ukraine, trong những hình ảnh vệ tinh của công ty công nghệ Mỹ BlackSky được chụp chiều 12/5. Trong ảnh vệ tinh chụp ngày 7/5, chỉ có một trực thăng tại căn cứ này.

Việc lực lượng Nga sử dụng căn cứ này được cho là đóng vai trò quan trọng, do vị trí chiến lược của nó nằm giữa các thành phố Kherson, Mariupol, hiện do Nga kiểm soát, và các khu vực ở Donbass, hiện do quân ly khai thân Nga kiểm soát.

Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Các trực thăng tại căn cứ quân sự thành phố Melitopol hôm 12/5. Ảnh: BlackSky.

Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Melitopol ngày 26/2, hai ngày sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sau đó thành lập chính quyền mới tại thành phố này. Kiểm soát Melitopol, Mariupol và bờ biển phía nam Ukraine giúp Nga tạo ra một hành lang trên bộ quan trọng liên kết giữa khu vực do phe ly khai thân Nga quản lý ở miền đông với bán đảo Crimea.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov hôm 12/5 trả lời phỏng vấn rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine đang diễn ra theo đúng lộ trình.

"Chiến dịch đang tiếp tục với tốc độ nhất định, có tính đến các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine, bao gồm sự cần thiết phải bảo vệ quân đội, cả quân đội Nga và các đồng minh ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như dân thường", ông Chizhov nói. "Nếu Nga làm theo mô hình của Mỹ và các nước phương Tây, đến giờ chúng tôi đã đánh bại Ukraine nhiều lần rồi. Nhưng Nga không bao giờ có ý định đó. Tôi nhắc lại rằng Nga không có ý định chiếm lãnh thổ Ukraine".

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Chizhov nói với phóng viên rằng "ý bạn là NATO có triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine không?". "Tôi hy vọng là không. Khác hẳn với Mỹ, Nga không triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ đâu ngoài lãnh thổ của mình", ông nói.

Đại sứ Nga cũng cho biết ông "vô cùng thất vọng và lấy làm tiếc" trước việc Phần Lan và Thụy Điển có những động thái xúc tiến gia nhập NATO.

"Tại sao chính phủ hiện tại của Phần Lan lại chọn biến đất nước thành vùng ngoại vi của NATO, tôi không thể hiểu được. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật quân sự nhất định, như cải thiện hoặc nâng cao mức độ phòng thủ dọc biên giới với Phần Lan", ông nhấn mạnh. "Không nhất thiết là quân đội và xe tăng mà có lẽ là những chuẩn bị nhất định như radar, nhưng tôi không phải chuyên gia quân sự".

Vị trí của Melitopol. Đồ họa: BBC.

Huyền Lê (Theo CNN)