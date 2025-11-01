Nga có thể đã phóng tên lửa 'xuyên thủng mọi lá chắn' vào Ukraine

Ukraine nói đã bị Nga tấn công bằng 9M729, loại tên lửa hành trình "có thể xuyên thủng mọi lá chắn" từng khiến Mỹ tức giận rút khỏi hiệp ước INF.

Hãng thông tấn Reuters ngày 31/10 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình 9M729 để tập kích nước này trong những tháng gần đây.

Một quan chức Ukraine giấu tên nói cuộc tập kích đầu tiên bằng tên lửa 9M729 diễn ra vào ngày 21/8, chưa đầy một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska. Nga sau đó đã tiến hành thêm 22 cuộc tấn công bằng loại tên lửa này.

Một nguồn tin quân sự cho biết trong vụ phóng hôm 5/10, tên lửa 9M729 bay hơn 1.200 km để tập kích mục tiêu ở Ukraine. Theo Reuters, Nga hôm đó đã đánh trúng một tòa nhà ở làng Lapaiivka và tại hiện trường có hai mảnh vỡ tên lửa với ký hiệu 9M729, trong đó có một ống chứa dây cáp.

Jeffrey Lewis, chuyên gia tại Đại học Middlebury, cũng cho biết phần ống, động cơ và vỏ động cơ thu được tại hiện trường đều khớp với những gì ông dự đoán về hình dạng tên lửa 9M729. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên loại tên lửa này được triển khai để thực chiến.

Ống chứa đạn kiêm bệ phóng tên lửa 9M729 được Nga công bố hồi năm 2019. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

9M729 là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất do tập đoàn quốc phòng Nga NPO Novator phát triển, được cho là có thể khai hỏa từ bệ phóng của tổ hợp tên lửa Iskander. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), 9M729 có tầm bay 2.500 km và mang được đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Tướng John Hyten, người từng là chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, năm 2017 thừa nhận loại tên lửa hành trình này có thể đánh bại các lá chắn phòng thủ của Mỹ và đồng minh châu Âu, nhất là khi phóng với số lượng lớn.

9M729 cũng là mẫu tên lửa khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump tức giận và quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm xa (INF) vào năm 2019, với cáo buộc Nga phát triển tên lửa có tầm bay gần 5.000 km, vi phạm quy định của hiệp ước.

Mỹ và Liên Xô ký INF năm 1987, trong đó cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga kế thừa hiệp ước INF.

Theo phân loại trong hiệp ước, tên lửa tầm trung có tầm bắn 1.000-3.000 km, còn tên lửa tầm xa có tầm bắn 3.000-5.500 km. Các loại tên lửa này nếu triển khai ở Nga có thể bao trùm phần lớn châu Âu.

Moskva phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa này có tầm bắn 480 km, đồng thời chỉ trích Washington không tuân thủ hiệp ước khi đặt các tổ hợp Aegis Ashore có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk tại châu Âu.

"Việc Nga sử dụng dòng 9M729 bị INF cấm để tấn công Ukraine trong những tháng gần đây cho thấy Tổng thống Vladimir Putin thiếu tôn trọng Mỹ cũng như nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine", ông Sybiha cho hay.

Quan chức này nhấn mạnh Ukraine ủng hộ đề xuất hòa bình từ lãnh đạo Mỹ và cần gây áp lực tối đa để buộc Nga chấp nhận hòa bình. Ông thêm rằng tăng cường hỏa lực tầm xa cho Ukraine sẽ giúp thuyết phục Nga chấm dứt chiến dịch, dường như đề cập lời kêu gọi trước đó về chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 1.600-2.500 km.

Phạm Giang (Theo Reuters)