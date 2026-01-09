Nga có thể đã phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine

Nga tập kích hạ tầng tại tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, có khả năng đã sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine đêm 8/1 phát cảnh báo tên lửa trên phạm vi toàn quốc, do nguy cơ Nga tập kích phóng tên lửa đạn đạo từ thao trường Kapustin Yar, nơi được cho là địa điểm khai hỏa tên lửa đạn đạo Oreshnik. "Đã xảy ra các vụ nổ tại tỉnh Lviv. Chúng tôi đang xác minh thông tin", lực lượng này cho hay.

Tỉnh trưởng Lviv Maksym Kozytsky thông báo Nga đã tập kích cơ sở hạ tầng quan trọng tại tỉnh này, song không nêu chi tiết về cuộc tấn công hay vũ khí được sử dụng. "Chưa rõ đây có phải tên lửa Oreshnik hay không. Quân đội sẽ cung cấp thông tin", ông cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Video quay tại Lviv và được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều tia sáng liên tiếp lao xuống đất, được cho là đầu đạn tên lửa Oreshnik.

Nga có thể đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine Khoảnh khắc được cho là tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/AMK Mapping

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1/2025 nói rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí nào như vậy.

Tổng thống Putin hồi tháng 8/2025 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên. Sau đó 4 tháng, ông thông báo loại vũ khí này sẽ được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2025.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Reuters)