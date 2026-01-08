Nga cảnh báo lính châu Âu đến Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp

Nga tuyên bố binh sĩ phương Tây tới Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp, sau khi Anh, Pháp nói sẽ triển khai lực lượng nếu đạt lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cảnh báo hành động triển khai binh sĩ, cơ sở quân sự, kho chứa và hạ tầng của phương Tây tại Ukraine sẽ bị coi là "động thái can thiệp từ nước ngoài", gây ra mối đe dọa trực tiếp đến không chỉ Nga mà cả các nước châu Âu.

"Mọi cơ sở và đơn vị như vậy sẽ được coi là mục tiêu tấn công hợp pháp đối với quân đội Nga", cơ quan này nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Liên minh Thiện chí, gồm 35 quốc gia ủng hộ Ukraine, ngày 6/1 tổ chức cuộc họp tại Pháp và ký ý định thư, trong đó Anh, Pháp và các đồng minh châu Âu cam kết triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Moskva có hiệu lực.

Quân nhân Pháp trong cuộc diễn tập tại UAE tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích rằng ý định thư này nhằm mục đích tăng cường quân sự hóa Ukraine, cũng như làm leo thang và mở rộng xung đột.

Nga từng nhiều lần tuyên bố không chấp nhận cho NATO điều động binh sĩ đến Ukraine làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Thông tin cụ thể về lực lượng gìn giữ hòa bình mà châu Âu định triển khai tới Ukraine, trong đó có cách thức triển khai, chưa được tiết lộ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết "chưa nhận được câu trả lời rõ ràng" về phương án hành động của lực lượng này trong trường hợp Nga tiếp tục mở chiến dịch nhằm vào Ukraine.

Giới chức Mỹ đã bác bỏ kịch bản triển khai binh sĩ tới Ukraine. Dù vậy, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/1 lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump "hoàn toàn ủng hộ" các biện pháp an ninh giúp ngăn chặn nguy cơ Ukraine bị tấn công sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine vẫn gặp nhiều thách thức. Ông Zelensky cho biết các vấn đề nan giải nhất, gồm quyền kiểm soát vùng Donbass và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát, vẫn chưa được giải quyết.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, Sputnik)