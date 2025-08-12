Nga biến UAV Geran thành phi cơ rải mìn chống tăng

Nga sử dụng UAV tự sát Geran-2 để thả mìn chống tăng ở sâu trong hậu tuyến đối phương, có thể gây ra vấn đề rất lớn cho Ukraine.

Tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga hôm 11/8 công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa dòng Geran-2 đang thả mìn chống tăng PTM-3 xuống tuyến đường ở sâu trong hậu phương Ukraine. Ít nhất hai xe quân sự Ukraine đã kích nổ mìn khi di chuyển trên tuyến đường này.

"Đối phương gần đây đăng thông tin rằng dưới cánh của UAV Geran có lắp các hộp chứa mìn. Quân đội Nga đã thử nghiệm một số công nghệ và khá thành công, khiến lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất", trang tin NGP-Razvedka của Nga cho biết.

Nga dùng UAV Geran oanh tạc đối phương bằng mìn chống tăng UAV Geran Nga thả mìn chống tăng trong video công bố ngày 11/8. Video: NGP-Razvedka

NGP-Razvedka cho biết UAV Geran-2 phiên bản thả mìn được trang bị camera và đường truyền tín hiệu hình ảnh về người điều khiển, chuyên hoạt động dọc các tuyến hậu cần của đối phương.

"Quân đội Nga sẽ tiếp tục tinh chỉnh hệ thống dẫn đường và hoàn thiện chiến thuật, khiến tuyến hậu cần của Ukraine đối mặt với cơn ác mộng thật sự. Tầm hoạt động của mẫu Geran-2 mang mìn chống tăng là hơn 1.000 km", NGP-Razvedka cho biết.

Cảnh sát Ukraine cuối tháng 7 cho biết một trong số UAV Geran của Nga bị hạ ở tỉnh Sumy có hệ thống thả mìn. Đây là lần đầu tiên Ukraine thông báo phát hiện loại phi cơ này.

Mảnh vỡ UAV Geran gắn hộp thả mìn tại tỉnh Sumy, Ukraine cuối tháng 7. Ảnh: Cảnh sát Ukraine

PTM-3 là mìn chống tăng nổ lõm được Liên Xô phát triển, có thể triển khai từ bệ phóng trên xe cơ giới, pháo phản lực và trực thăng. Mỗi quả chứa 1,8 kg thuốc nổ TG-40, gồm 60% RDX và 40% TNT. Vỏ mìn được thiết kế để tạo hiệu ứng nổ lõm ở 5 mặt, quả mìn sẽ chuyển sang trạng thái chiến đấu 60 giây sau khi triển khai.

Mìn sử dụng ngòi nổ từ tính phát hiện xe cơ giới ở khoảng cách gần và kích nổ. Nó được trang bị cơ chế tự hủy trong vòng 16-24 giờ nếu không có mục tiêu.

"Với sản lượng Geran ngày càng tăng và kho dự trữ mìn PTM-3 khổng lồ, chiến thuật mới của Nga sẽ gây thêm nguy hiểm cho mạng lưới hậu cần Ukraine, vốn đã chịu áp lực rất lớn từ UAV và thiết bị bay không người lái đối phương", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Mìn chống tăng PTM-3. Ảnh: Wikimedia

Nga đã nhiều lần cải tiến UAV Geran, trong đó có lắp đầu đạn nặng hơn, cảm biến quang điện và camera, cũng như chế tạo biến thể dùng động cơ phản lực có thể bay vượt tầm bắn của một số đơn vị phòng không Ukraine.

Lực lượng Nga cũng thay đổi chiến thuật tập kích với UAV Geran, trong đó có dùng phi cơ mở đường cho tên lửa, tấn công theo bầy để áp đảo phòng không Ukraine, thậm chí dùng biến thể lắp camera săn lùng các tổ phòng không cơ động của đối phương rồi chỉ thị mục tiêu cho UAV đồng đội tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)