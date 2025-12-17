Nga bắt hai cha con bị nghi cung cấp tin cho Ukraine

An ninh Nga bắt hai nghi phạm là cha và con gái tại Sochi, với cáo buộc thu thập thông tin cho Ukraine và muốn chiến đấu cho nước này.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/12 thông báo đã phối hợp với lực lượng an ninh tại Abkhazia để bắt hai công dân Nga tại thành phố Sochi, thêm rằng những người này dự định đến Ukraine gia nhập một đơn vị do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) quản lý.

FSB cho biết hai nghi phạm là cha và con gái. Khi ở thành phố Sukhumi tại Abkhazia, họ đã chủ động liên lạc với đặc vụ Ukraine thông qua mạng xã hội Telegram.

Sau khi nhận được chỉ dẫn từ tình báo Ukraine, hai cha con bắt đầu thu thập thông tin về năng lực quốc phòng Nga. Người cha khai rằng đã di chuyển qua lại giữa khu vực Abkhazia và vùng Krasnodar, chuyển dữ liệu về lưới phòng không Nga cho Ukraine.

Nga bắt hai cha con nghi làm chỉ điểm cho Ukraine Khoảnh khắc an ninh Nga khống chế nghi phạm trong video đăng ngày 17/12. Video: FSB

FSB cho biết những người hợp tác với tình báo nước ngoài sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tù chung thân.

Kiev chưa bình luận về thông tin.

Nga đã nhiều lần bắt những người bị nghi hợp tác với tình báo Ukraine kể từ đầu xung đột. FSB hôm 16/12 thông báo bắt 4 thiếu niên với cáo buộc âm mưu kích nổ đường ống dẫn dầu Druzhba ở đoạn đi qua tỉnh Lipetsk theo lệnh của Ukraine. Đường ống này được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga cho Hungary, Slovakia và các nước khác ở khu vực Trung Âu.

FSB hôm 20/11 tuyên bố phá âm mưu của tình báo Ukraine nhằm ám sát sĩ quan quân đội cấp cao ở tỉnh Donetsk bằng bia trộn chất độc. Trước đó hơn một tuần, cơ quan này thông báo chặn đứng kế hoạch chiêu mộ phi công để đánh cắp tiêm kích MiG-31 cùng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Phạm Giang (Theo RIA Novosti)