Nga bắt đầu triển khai UAV 'Tia chớp' chở drone FPV

Các binh sĩ Ukraine cho biết Nga gần đây sử dụng UAV Molniya chở drone FPV trên lưng, giúp tăng tầm bay và gây khó cho nỗ lực đối phó.

Tờ Business Insider hồi đầu tuần dẫn lời Khyzhak, quân nhân thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 Ukraine, cho biết quân đội Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) Molniya giá rẻ làm phương tiện chở thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tự sát ra chiến trường.

Điều này giúp tiết kiệm pin của drone, cho phép thiết bị này lùng sục, săn tìm mục tiêu lâu hơn so với tự bay đến khu vực chỉ định. Bản thân UAV Molniya cũng là vũ khí tự sát nên có thể tự tung đòn tấn công, giúp lực lượng Nga nhắm tới hai mục tiêu cùng lúc trong một lần xuất kích.

Xác UAV Molniya bị hạ gần tiền tuyến ở tỉnh Dnipropetrovsk hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Nga đôi khi còn gắn mìn chống tăng cho những chiếc Molniya để tăng sức công phá. "Chúng có giá rẻ và số lượng lớn, nên họ có thể triển khai bất cứ khi nào muốn", Khyzhak cho hay.

Một chỉ huy đơn vị drone Ukraine tại tỉnh Kharkov cho rằng Nga đang sử dụng UAV Molniya như "phương tiện chuyển tiếp dùng một lần". Phi cơ có khả năng bay hàng chục km, sau đó những chiếc drone FPV sẽ được tách khỏi máy bay mẹ và tìm kiếm mục tiêu.

Chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật này tại mặt trận Kharkov từ cách đây vài tuần, nhằm tận dụng tình thế thay đổi trên tiền tuyến. Một quân nhân Ukraine khác nhận định Nga không có nhiều UAV Molniya và cho rằng đây vẫn chỉ là chiến thuật mang tính thử nghiệm.

Dù vậy, drone FPV Nga có thể hoạt động và tập kích mục tiêu ở sâu hơn vẫn là mối lo ngại ngày càng tăng với quân đội Ukraine. Quân nhân Ukraine cho biết lực lượng nước này cũng được trang bị UAV hoạt động theo nguyên lý tương tự với khả năng mang 3-4 drone, song từ chối tiết lộ chi tiết về quy mô sử dụng.

Truyền thông Nga hồi tháng 6 từng công bố ảnh UAV Molniya chở theo drone FPV trên lưng theo kiểu "mẹ cõng con", song không rõ là trong tình huống chiến đấu hay thử nghiệm ở hậu phương.

UAV Molniya chở drone FPV tự sát trên lưng trong bức ảnh đăng ngày 5/6. Ảnh: Topcor

Molniya (Tia chớp) được làm từ gỗ dán và nhựa xốp, có thể được lắp ráp tại chỗ trong chưa đầy ba giờ với chi phí chế tạo khoảng 300 USD mỗi chiếc. Phi cơ có tầm bay 30 km, vận tốc tối đa 80 km/h và thời gian hoạt động khoảng 40 phút.

Sự xuất hiện của UAV Molniya chở drone FPV là ví dụ nữa về khả năng sáng tạo của quân nhân hai bên trên chiến trường, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của drone trong xung đột Ukraine. "Chiến sự luôn thay đổi. Họ liên tục thử nghiệm chiến thuật mới và chúng tôi cũng vậy", Khyzhak cho hay.

Phạm Giang (Theo Business Insider)