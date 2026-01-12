Nga bắt đầu triển khai UAV Geran phản lực thế hệ mới

Tình báo Ukraine cho biết Nga bắt đầu sử dụng UAV Geran-5 mang động cơ phản lực, có tầm bay 1.000 km và đầu đạn nặng 90 kg.

"Không giống các mẫu Geran trước, máy bay không người lái (UAV) Geran-5 ứng dụng thiết kế khí động học tương tự phi cơ cánh bằng thông thường. Nó có nhiều điểm tương đồng với mẫu HESA Karrar do Iran phát triển", Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết hôm 11/1.

Dù mẫu phi cơ này có hình dáng khác biệt đáng kể, GUR vẫn đặt định danh Geran-5 vì chúng sử dụng nhiều bộ phận giống những phiên bản Geran trước đây, trong đó có một máy tính nhúng cỡ nhỏ tương tự mẫu Raspberry Pi.

Mô phỏng UAV Geran-5 của Nga. Đồ họa: GUR

Tình báo Ukraine cho biết máy bay Geran-5 dài khoảng 6 m, có sải cánh 4,5 m, mang theo đầu đạn nặng khoảng 90 kg và đạt tầm bay tới 1.000 km, đủ sức đánh trúng mọi địa điểm trong lãnh thổ Ukraine. Phi cơ dùng modem 3G/4G để duy trì kết nối với người điều khiển, ngoài ra còn trang bị cụm ăng-ten dẫn đường vệ tinh Kometa với 12 phần tử để tăng khả năng chống nhiễu.

GUR cho biết động cơ phản lực của Geran-5 tạo ra lực đẩy lớn hơn mẫu Geran-3, song không nêu chi tiết hay công bố tốc độ tối đa của phi cơ. Phiên bản Geran-3 có tốc độ hành trình khoảng 370 km/h, song có phi cơ từng bay với vận tốc hơn 470 km/h.

HESA Karrar, mẫu UAV được cho là tương đồng với Geran-5, có khối lượng hơn 220 kg, tầm bay 1.000 km và tốc độ tối đa 900 km/h. Nó còn được trang bị 3 giá treo để lắp tên lửa, bom và ngư lôi.

Mảnh vỡ được cho là của UAV Geran-5 trong ảnh công bố ngày 11/1. Ảnh: GUR

GUR nhận định Nga đang xem xét trang bị Geran-5 cho cường kích Su-25 để tăng tầm hoạt động, cũng như nghiên cứu khả năng lắp tên lửa đối không tầm nhiệt R-73 để đối phó máy bay Ukraine làm nhiệm vụ phòng không.

Phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong đối phó với UAV Geran trang bị động cơ phản lực, do chúng thường bay ở độ cao trên 2.000 m, vượt ngoài tầm bắn hiệu quả của súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm biên chế cho các đơn vị hỏa lực di động.

Tên lửa phòng không vác vai như Igla của Liên Xô và Stinger do Mỹ chế tạo có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao này. Tuy nhiên, kho dự trữ của Ukraine đang ngày càng cạn kiệt và binh sĩ thường phải dành chúng cho những mục tiêu quan trọng hơn, như tên lửa hành trình tầm xa.

Lực lượng Nga gần đây tận dụng ưu thế về UAV để giành lợi thế trên chiến trường. Tuyến hậu cần bị cắt đứt và những đòn tập kích không ngừng bằng UAV tự sát của Nga được cho là nguyên nhân chính khiến lực lượng Ukraine liên tục bị đẩy lùi ở nhiều nơi trên tiền tuyến.

Nguyễn Tiến (Theo Business Insider, AFP, AP)