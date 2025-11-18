Nga bắt đầu triển khai UAV chuyên tập kích hậu cần ở Ukraine

Chuyên gia Ukraine cho biết Nga đang sử dụng UAV kiểu Shahed-101/107, được thiết kế nhằm tấn công tuyến hậu cần cách xa tiền tuyến.

Serhii Flash, chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine, ngày 17/11 công bố ảnh chụp xác máy bay không người lái (UAV) được cho là mẫu Shahed-107 do Iran phát triển và đang được Nga sử dụng ngày càng nhiều trên tiền tuyến.

"Chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về dòng UAV này. Nó dường như mang đầu đạn nặng 8-9 kg và đạt tầm bay hàng trăm km. Mỗi chiếc được trang bị một cụm sử dụng ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA) với 4 phần tử", Serhii Flash nói.

Xác UAV được cho là Shahed-107 trong ảnh công bố ngày 17/11. Ảnh: Serhii Flash

Chuyên gia Ukraine nhận định những phi cơ đầu tiên được chế tạo ở Iran hồi năm 2024 và chuyển cho Nga, đồng thời cảnh báo Moskva có thể sớm khởi động dây chuyền sản xuất nội địa trong thời gian tới. "Đây là nỗ lực nhằm lấp đầy khoảng trống cho những đòn tấn công bằng số lượng lớn UAV tầm trung", Serhii Flash nhận định.

Cổng thông tin Militarnyi của Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích rằng UAV tầm trung là những phi cơ có tầm bay 100-300 km, chuyên dùng để tập kích mục tiêu ở hậu phương và mạng lưới hậu cần phục vụ tiền tuyến.

Giới chức Nga và Iran chưa bình luận về thông tin.

Trang thông tin về bom mìn và vật liệu nổ CAT-UXO cho biết Shahed-107 là biến thể cỡ lớn của UAV Shahed-101 do Iran phát triển. Hai mẫu UAV đều có thân hình trụ, đuôi hình chữ X hoặc chữ V với cánh nâng cố định giữa thân, có tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn để phóng từ bệ mặt đất.

Shahed-101 sử dụng động cơ điện, phát ra ít tiếng động và tín hiệu nhiệt, gây khó khăn cho nỗ lực phát hiện và đánh chặn của đối phương. Mỗi chiếc có tầm bay 600-800 km, tốc độ 120 km/h và trần bay 3.000 m. Trong khi đó, Shahed-107 sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston và có thể đạt tầm bay tới 1.500 km.

Video được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố hồi tháng 6 cho thấy UAV nghi là Shahed-107 áp sát trận địa tên lửa phòng không tầm xa Arrow-3 trên lãnh thổ Israel, trước khi bị trực thăng vũ trang bắn hạ.

UAV Shahed-107 trong ảnh công bố ngày hồi tháng 6. Ảnh: IRGC

Lực lượng Nga gần đây tận dụng ưu thế về UAV để giành lợi thế trên chiến trường, đặc biệt ở mặt trận Pokrovsk tại tỉnh Donetsk. Tuyến hậu cần bị cắt đứt và những đòn tập kích không ngừng bằng thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của Nga được cho là nguyên nhân chính khiến lực lượng phòng thủ Ukraine liên tục bị đẩy lùi khỏi nội thành Pokrovsk.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, United 24)