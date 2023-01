Nepal gửi hộp đen máy bay gặp nạn tới Pháp

Giới chức Nepal thông báo gửi hộp đen chứa dữ liệu hành trình bay tới Pháp phân tích để xác định nguyên nhân vụ máy bay rơi.

Phát ngôn viên Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (NCAA) Jagannath Niraula cho biết nước này hôm nay phân tích hộp đen chứa dữ liệu ghi âm buồng lái của chiếc máy bay chở 72 người gặp nạn hôm 15/1. Hộp đen còn lại chứa dữ liệu hành trình bay sẽ được gửi tới Pháp để phân tích.

Hãng sản xuất chiếc máy bay là ATR, có trụ sở Toulouse, Pháp. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Pháp cũng xác nhận đang tham gia tìm hiểu nguyên nhân sự việc và các đại diện của họ đã có mặt tại hiện trường ngày 17/1.

Hiện trường vụ máy bay chở khách rơi ở Pokhara, Nepal hôm 16/1. Ảnh: Reuters.

Chuyến bay chở 72 người của hãng hàng không Yeti Airlines gặp nạn khi đang di chuyển từ thủ đô Kathmandu tới thành phố Pokhara cách đó khoảng 200 km. Máy bay lao xuống đất 10 giây trước khi hạ cánh và bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, số nạn nhân còn lại cũng ít hy vọng sống sót.

Giới chức hàng không Nepal chưa kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Các chuyên gia cho rằng việc phi công ngoặt trái quá gấp khiến chiếc máy bay bị thất tốc và "rơi xuống như hòn đá". Thất tốc là tình trạng vận tốc ngang của máy bay giảm mạnh, khiến cánh phi cơ không đạt được tốc độ cần thiết để tạo ra đủ lực nâng. Khi lâm vào tình trạng này, máy bay rất dễ rơi mất kiểm soát, dẫn tới thảm họa.

Pháp đã nhiều lần giúp các quốc gia gặp tai nạn máy bay phân tích dữ liệu hộp đen. Pháp năm 2019 thông báo hỗ trợ phân tích cả hai hộp đen trên chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines, khiến 157 người thiệt mạng. Iran năm 2020 cũng gửi các hộp đen của chiếc máy bay Ukraine chở 176 người bị nước này bắn nhầm tới Pháp nhờ phân tích.

Theo dữ liệu an toàn hàng không của Tổ chức An toàn Chuyến bay, trụ sở tại Mỹ, từ năm 1946 xảy ra 42 vụ tai nạn máy bay chết người ở Nepal. Liên minh châu Âu (EU) cấm các hãng hàng không từ Nepal bay vào khối này kể từ năm 2013, viện dẫn các tiêu chuẩn an toàn kém.

Ngọc Ánh (Theo AP)