Nền tảng trí tuệ nhân tạo MIR.AI

Hạng mục đăng ký: Giải pháp

MIR.AI (website: mir.ai.vn) là hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) do đội ngũ Open Classroom phát triển từ năm 2021, đồng thời là nền tảng AI tác nhân (Agentic AI) đầu tiên tại Việt Nam. Không đơn thuần là một mô hình ngôn ngữ như các trợ lý kiểu ChatGPT, MIR.AI là siêu trí tuệ nhân tạo đa năng được xây dựng theo hướng hoàn toàn độc lập, dựa trên triết lý "Make in Vietnam", với mục tiêu trở thành nền tảng AI hàng đầu thế giới phục vụ cuộc sống.



Tên gọi "Mirai" bắt nguồn từ tiếng Nhật nghĩa là "tương lai", còn "Mir" trong tiếng Ukraine và tiếng Nga mang ý nghĩa "hòa bình". MIR.AI là nền tảng vận hành trí tuệ cho Trí Nhân – robot AI đầu tiên của Việt Nam. Trí Nhân không chỉ giao tiếp thông minh mà còn mang yếu tố cảm xúc, có thể đồng cảm, chia sẻ và tương tác như một người bạn thực sự. Với phiên bản MIR.AI 1.0, Trí Nhân đã chính thức được cung cấp miễn phí cho giáo viên cả nước từ ngày 20/11/2024. Phiên bản MIR.AI 2.0 phục vụ đa lĩnh vực với khả năng tác nhân hóa, AI chủ động, ra mắt trong sự kiện AISC 2025 vào tháng 3/2025.

Điểm mới:

Từ những năm đầu, MIR.AI đã được thiết kế với cách tiếp cận khác biệt so với các sản phẩm AI phổ biến. Thay vì nhồi nhét dữ liệu vào mô hình ngôn ngữ như GPT của OpenAI, MIR.AI sử dụng cơ sở dữ liệu ngoài mô hình và bộ máy tìm kiếm riêng do chính Open Classroom phát triển - giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí vận hành và nâng cao độ chính xác thông tin. MIR.AI phát triển các mô hình ngôn ngữ và mô hình đa phương tiện riêng của Việt Nam, tận dụng mã nguồn mở, với hạ tầng triển khai trong nước, hoàn toàn độc lập với các hệ thống AI của nước ngoài. Với tiêu chuẩn này, MIR.AI được đề xuất trên cổng thông tin Nghị quyết 57 của Bộ Khoa học Công nghệ, MIR.AI vượt trội so với nhiều AI hiện hành trong nhiều khía cạnh:

- Kiến thức và thông tin cập nhật: Nhờ bộ máy tìm kiếm riêng, MIR.AI có thể truy xuất dữ liệu thời gian thực mà không cần phụ thuộc vào Bing hay Google.

- Tư duy toán học và khoa học: Trong các kỳ thi như Toán THPT Việt Nam và AIME (Mỹ), MIR.AI đạt điểm cao hơn ChatGPT. Đặc biệt, MIR.AI giải được các bài toán suy luận logic phức tạp mà nhiều AI khác thất bại.

- Ứng dụng thực tế: Từ việc giải bài tập, thời tiết, tính toán đơn giản đến nhiều thao tác cần suy luận phức tạp, MIR.AI cho kết quả đáng tin cậy hơn ChatGPT.

- Khả năng đa phương thức: MIR.AI có thể tạo và nhận diện hình ảnh, soạn văn bản, vẽ tranh, tạo video thậm chí sáng tác nhạc – tất cả đều ở mức độ chất lượng cao.

- Lập trình và sửa lỗi: MIR.AI hỗ trợ viết mã, kiểm tra và sửa lỗi hiệu quả hơn, nhờ cơ chế hộp cát và mô hình chuyên biệt. Về kiến trúc, MIR.AI không sử dụng một mô hình duy nhất như OpenAI mà triển khai mô hình MoE (mixture of experts), tức là sử dụng nhiều mô hình nhỏ chuyên biệt – tiết kiệm tài nguyên mà vẫn giữ hiệu năng cao. Điều này giúp MIR.AI có thể chạy trực tiếp trên phần cứng robot mà không cần đến máy chủ, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị thông minh. MIR.AI có thể hoạt động cục bộ, triển khai tại chỗ (on-premise) và trên thiết bị (on-device).



MIR.AI còn được tích hợp vào dòng robot Present – các thiết bị giáo dục thông minh được chọn làm đại sứ giáo dục của Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai và EXPO 2025 Osaka. Các robot này có thể thay thế hàng chục thiết bị điện tử trong gia đình, phục vụ từ học tập, giải trí, cho đến điều khiển nhà thông minh. Các tác nhân tự chủ của MIR.AI là các thực thể AI tiên tiến được thiết kế để hoạt động độc lập và chủ động thực hiện các nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Chúng có thể lập kế hoạch, đưa ra quyết định và thực hiện hành động dựa trên các mục tiêu được xác định trước, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất cao trên nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ MIR.AI có khả năng viết báo cáo chi tiết về một chủ đề bất kỳ với độ chính xác rất cao bằng cách tự truy cập Internet, tự kiểm tra chéo các nguồn tin, có khả năng phát hiện và loại bỏ tin giả nhờ giải thuật độc đáo riêng, tự tổng hợp thành tài liệu Word có dẫn nguồn, tất cả chỉ trong vòng 1-5 phút mà không cần người sử dụng làm bất cứ thứ gì khác. Khả năng này của MIR.AI vượt xa giới hạn của các AI tạo sinh thông thường.



Đội ngũ phát triển: Open Classroom Team