Nền tảng chống gian lận khuyến mại

DeepVoucher là một ứng dụng dựa trên công nghệ blockchain để thiết kế, tạo, quản lý và chống giả, gian lận voucher.

Tạo voucher khuyến mãi trúng thưởng hay giảm giá là một nhu cầu thiết yếu của các thương hiệu, đặc biệt là các thương hiệu tiêu dùng vừa và nhỏ. Đặc điểm của voucher là sử dụng một lần, không thể bị làm giả. Để thực hiện điều này, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn... thường có hai hình thức phát hành voucher. Một là in thành thẻ có chữ ký, hai là phát hành mã số trên hệ thống online.

Với thẻ in giấy, quá trình làm giả có thể thực hiện được và doanh nghiệp phải đặt nhà in chuyên nghiệp thực hiện chứ không thể sử dụng các máy in gia dụng thông thường. Vì thế, voucher giấy sẽ không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, hoặc số lượng phát hành nhỏ. Đây là điều bất tiện cho doanh nghiệp.

Với mã số online, doanh nghiệp phải có hệ thống dữ liệu riêng của mình. Điều này khiến cho chi phí tăng cao và không phải đơn vị nào cũng làm được, nhất là những hàng quán nhỏ.

Ý tưởng của đội DeepVoucher. Ảnh: DeepVoucher

Trong khi đó, với DeepVoucher, dự án có thể hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong ngành F&B, bằng cách cung cấp ứng dụng DeepVoucher để doanh nghiệp tự thiết kế, tạo và quản lý các voucher giảm giá với tính bảo mật cao mà rất dễ sử dụng và với chi phí thấp. Thêm vào đó ứng dụng cũng tích hợp trên nền tảng Zalo mini app.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể tự in hàng loạt voucher của mình bằng máy in bất kỳ mà không cần phải đặt nhà in. Voucher có mã DeepVoucher là mã sử dụng duy nhất một lần có tính an ninh và bảo mật cao.

Mã DeepVoucher cũng có thể được phát hành online mà không nhất thiết phải in. Việc xác thực mã DeepVoucher có thể được nhúng vào các hệ thống khác thông qua kết nối API.