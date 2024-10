PiSafe là nền tảng toàn diện, tích hợp công nghệ hiện đại để bảo đảm an ninh và an toàn cho cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Không chỉ dừng lại ở chức năng cảnh báo, PiSafe còn đóng vai trò tuyên truyền và tương tác thông minh với người dân, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nền tảng cảnh báo an ninh an toàn PiSafe. Ảnh: PiSafe

Tính năng chính của PiSafe



Tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: PiSafe sử dụng dữ liệu dân cư để xác minh danh tính người dùng trên nền tảng, đảm bảo tính chính xác và an toàn trong mọi giao dịch và thông tin liên lạc.

- Cơ sở dữ liệu về rừng: kết nối với dữ liệu về tài nguyên rừng để cảnh báo cháy rừng theo thời gian thực và dự báo các khu vực có nguy cơ cao, giúp cơ quan chức năng chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng.

- Cơ sở dữ liệu thống kê về an ninh và an toàn: tích hợp dữ liệu thống kê liên quan đến các vấn đề phòng cháy chữa cháy, an ninh, tai nạn và sự cố trên từng địa phương. PiSafe phân tích dữ liệu này để dự báo nguy cơ và đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Cơ sở dữ liệu về thiên tai: hệ thống sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu thiên tai để cảnh báo sớm và gửi thông báo khẩn cấp tới người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ, động đất và các thảm họa tự nhiên khác.

Cảnh báo an ninh và an toàn trong thời gian thực

- Giám sát liên tục: thu thập dữ liệu từ các cảm biến IoT để giám sát nhà dân, cơ sở công nghiệp và đô thị.

- Cảnh báo sớm: tự động phát hiện cháy, đột nhập, ngập lụt hoặc tai nạn giao thông và gửi cảnh báo tới người dân và cơ quan chức năng.

- Xử lý biên (Edge Computing): thiết bị tích hợp AI xử lý sự cố ngay tại chỗ, tăng tốc độ phản ứng và giảm tải cho hệ thống trung tâm.



Tuyên truyền và thông báo khẩn cấp

- Trợ lý ảo GenAI: cung cấp thông tin và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn khẩn cấp và các hướng dẫn an toàn qua chatbot và ứng dụng di động.

- Truyền thông đa kênh: phát thông báo công cộng qua loa phường, bảng điện tử, SMS và ứng dụng di động.

- Hỗ trợ cơ quan chức năng: hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo và cung cấp đề xuất hành động cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và dự báo nguy cơ

- Dự báo thiên tai: sử dụng dữ liệu lịch sử về bão lũ để dự đoán các khu vực có nguy cơ cao và gửi cảnh báo sớm.

- Giám sát môi trường: theo dõi mức độ ô nhiễm và phát hiện rò rỉ khí độc hoặc ô nhiễm nguồn nước.

- Dự báo xu hướng an ninh: phân tích dữ liệu từ các sự cố để phát hiện các hành vi bất thường và đề xuất biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Kết nối mạng lưới thông minh và quản lý tập trung

- Quản lý tập trung: tích hợp giám sát nhiều khu vực vào một nền tảng quản lý duy nhất.

- Kết nối liên thông: tương tác với các hệ thống quản lý khác như BMS (Hệ thống quản lý tòa nhà) và hệ thống an ninh công cộng.

- Chữ ký số: đảm bảo tính bảo mật và minh bạch trong giao dịch và báo cáo giữa các bên liên quan.

Lợi ích của nền tảng PiSafe

- Nâng cao an ninh và an toàn: giảm thiểu rủi ro thông qua cảnh báo sớm và phản ứng nhanh.

- Tăng cường hiệu quả tuyên truyền: cung cấp thông tin khẩn cấp và hướng dẫn an toàn một cách chính xác, nhanh chóng.

- Tối ưu hóa quản lý: giúp cơ quan chức năng giám sát và điều phối hiệu quả, nâng cao sự phối hợp liên ngành.

- Ứng dụng đa dạng: phù hợp với nhiều mô hình, từ hộ gia đình, doanh nghiệp đến thành phố thông minh và quốc phòng.

- Tự chủ công nghệ: các giải pháp Make in Vietnam không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ứng dụng thực tiễn của PiSafe

- Nhà thông minh: phát hiện cháy, rò rỉ khí gas và đột nhập.

- Nhà máy thông minh: giám sát sản xuất, cảnh báo cháy nổ và sự cố công nghiệp.

- Thành phố thông minh: quản lý giao thông và duy trì an ninh công cộng.

- Quốc phòng và biên giới: phát hiện xâm nhập trái phép và hỗ trợ bảo vệ an ninh quốc gia.

- Thiên tai: cảnh báo sớm và hướng dẫn sơ tán khi xảy ra bão lũ, động đất.



Nền tảng cảnh báo và tuyên truyền về an ninh và an toàn PiSafe không chỉ cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện mà còn tăng cường khả năng tương tác và quản lý thông tin giữa các cơ quan chức năng và người dân. "Sự kết hợp của các công nghệ tiên tiến như IoT, AI, Big Data, GenAI và chữ ký số giúp PiSafe trở thành một nền tảng an ninh và an toàn thông minh đáng tin cậy, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam", đại diện đội thi PiSafe nói.