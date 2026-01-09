Nâng mức hỗ trợ ốm đau cho sĩ quan quân đội nghỉ hưu

Chính phủ nâng mức hỗ trợ ốm đau với sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo lên hai tháng lương cơ sở mỗi quý nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế, bảo đảm đời sống quân nhân về hưu.

Theo Nghị định 343/2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sĩ quan quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hai lần mức lương cơ sở mỗi quý, tương đương 4,68 triệu đồng, thay cho mức một tháng lương cơ sở là 2,34 triệu đồng như trước.

Danh mục bệnh hiểm nghèo được xác định theo quy định của Bộ trưởng Y tế. Điều kiện hưởng chính sách là sĩ quan nghỉ hưu phải được Hội đồng Giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo; áp dụng với sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu; sĩ quan cấp tá, cấp úy đã nghỉ hưu kèm theo các điều kiện về chức vụ.

Về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, sĩ quan quân đội nghỉ hưu được bảo đảm tiền ăn bệnh lý (mức tiền ăn phục vụ điều trị bệnh) cao hơn tiền ăn cơ bản thông thường nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng theo chỉ định y tế. Chế độ này áp dụng trong suốt thời gian điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện trong quân đội, ngân sách chi trả phần chênh lệch giữa tiền ăn bệnh lý và tiền ăn cơ bản theo tiêu chuẩn vật chất hậu cần của quân nhân tại ngũ. Khi điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài quân đội, sĩ quan nghỉ hưu vẫn được bảo đảm mức tiền ăn bệnh lý cao hơn tiền ăn cơ bản theo quy định hiện hành.

Bộ đội tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Bộ Quốc phòng, mức hỗ trợ trước đây còn thấp, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, trong khi chi phí khám, chữa bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng, gây khó khăn cho đời sống quân nhân nghỉ hưu.

Hằng năm, UBND cấp xã căn cứ số lượng sĩ quan quân đội nghỉ hưu trên địa bàn để rà soát, lập danh sách báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, làm cơ sở lập dự toán và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ. Việc chi trả được thực hiện trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản cá nhân.

Ngoài chính sách hỗ trợ ốm đau, một số nhóm sĩ quan nghỉ hưu được cấp phiếu mời đi an điều dưỡng hằng năm hoặc 2 năm một lần. Khi nghỉ tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội, sĩ quan được bảo đảm nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe và thanh toán tiền tàu xe. Một số người còn được cấp tiền mua báo Quân đội nhân dân theo quý, gặp mặt, thông tin tình hình và tặng quà theo phân cấp vào các dịp lễ lớn hằng năm.

Sơn Hà