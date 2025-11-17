Nạn nhân vụ sạt lở đè xe khách: 'Đất đá trên núi trút xuống ầm ầm'

Khánh HòaĐang ngủ trên giường, anh Nguyễn Long Cương, 39 tuổi, thấy xe khách rung lắc mạnh, đất đá từ trên cao trút xuống làm ôtô biến dạng, đè các nạn nhân tìm đường thoát.

"Đất đá trút xuống ầm ầm, tôi bị hất lên nóc xe rồi rơi xuống mắc kẹt", anh Cương, phụ xe, kể lại khoảnh khắc xe chạy trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) bị núi lở đè vào đêm qua khiến 6 người tử vong. Anh à một trong 19 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, hiện đau nhức vì gãy tay, mặt phù nề.

Khoảng 21h30 hôm qua, sau khi kiểm đếm hành khách, anh Cương lên giường trống tầng hai, cách vị trí tài xế một giường để nghỉ. Lúc đó, phần lớn hành khách đã ngủ. Trời mưa nặng hạt, xe qua đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, phải chạy chậm. Nằm được chừng 30 phút, anh tỉnh dậy vì tiếng động lớn từ bên phải, xe rung lắc mạnh.

Anh Nguyễn Long Cương kể lại thời điểm xe gặp nạn. Ảnh: Trần Hoá

Anh bị hất lên nóc, đầu đập vào khung xe rồi rơi xuống lối đi giữa các khung sắt đã biến dạng. "Khi định thần, tôi thấy bùn đất và đá tràn vào nửa bên xe. Tôi cố bò về phía cửa nhưng bị kẹt, tay lại gãy", nam phụ xe nói.

Lúc này, nhiều người nằm chồng lên nhau, đau đớn, la hét. Phía đầu xe, lối ra đã bị đất đá vùi lấp. Anh cố xoay người tìm đường thoát nhưng bất thành. Ít phút sau, một số người chạy tới, dùng búa đập kính kéo những người gần cửa sổ ra trước, rồi đưa ông ra ngoài. Do bị thương nặng, không thể đi lại, anh được đặt lên cáng đưa ra xe cứu thương.

Đi cùng chuyến để về nhà ở Phú Yên, chị Trần Thị Anh Đào, 36 tuổi, nằm trên giường gần chồng ở giữa xe, phía dãy bên tài xế. Khi đang ngủ, chị nghe tiếng va mạnh vào thân xe bên phải khiến xe bị đẩy đi một đoạn. Khung xe bất ngờ bị ép chặt, chị choáng và bất tỉnh trong giây lát. Tỉnh lại, chị thấy tay chân đau nhức, người bị ép vào khung giường cong vẹo. Gần đó nhiều hành khách xung quanh cũng la hét, nằm chồng chất lên nhau.

Thấy xe gặp nạn, các tài xế xe tải phía sau dừng lại, dùng búa đập kính mở lối thoát cho người mắc kẹt. Sợ mảnh kính văng trúng, chị Đào lấy chăn che mặt. "Tôi ngồi gần cửa sổ, bị kẹt chân không nhúc nhích được, nhiều người phải kéo tôi mới thoát ra", chị nói.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê vùi lấp xe khách nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Bằng

Xe giường nằm gặp nạn có 34 chỗ, hai tầng, chia ba dãy: hai dãy ngoài mỗi dãy 6 giường, dãy giữa 5 giường; giữa các dãy là lối đi hẹp. Gần 22h hôm qua, khi xe chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt – Nha Trang để ra Quảng Ngãi, đất đá từ núi bất ngờ sạt xuống, đè lên một phần ôtô.

Tai nạn làm 6 người chết, 19 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong, 4 người ở tầng một và 2 người ở tầng hai, đều ngồi phía đầu xe – khu vực bị đất đá trút xuống khiến đầu ôtô vỡ toác, tách rời. Phần lớn nạn nhân ở Lâm Đồng, đang trên đường đến Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Chỉ huy lực lượng cứu nạn, trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa, cho biết việc tiếp cận hiện trường ban đầu rất khó khăn vì trên đèo xuất hiện nhiều điểm sạt lở cùng lúc. Cách hiện trường khoảng 3 km, đất đá tràn xuống chắn ngang đường khiến xe cứu hộ không thể tiếp tục, buộc lực lượng phải vòng lên sườn núi và đi bộ.

Khi đến nơi, ngoài những người đã tự thoát ra, hơn chục nạn nhân vẫn mắc kẹt trong xe, đau đớn kêu cứu. Thân xe bị nghiêng, khung thép và giường nằm bị đá đè biến dạng khiến họ không thể thoát ra.

Cảnh sát cưa khung sắt, giường nằm trong xe khách bị biến dạng để tạo khoảng hở đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Bùi Toàn

Các chiến sĩ chia nhóm, dùng máy cắt khung giường và thân xe để mở khoảng hở. Tuy nhiên, khi cắt thép, tia lửa và nhiệt độ cao dễ gây bỏng cho nạn nhân, nên lực lượng phải cắt ngắt quãng, đồng thời liên tục tưới nước làm nguội.

"Thấy nạn nhân nằm chồng lên nhau mắc kẹt, chúng tôi phải chạy đua thời gian để đưa họ ra ngoài nhanh nhất", trung tá Tùng nói.

Theo trung tá Tùng, do đường bị chia cắt, cảnh sát phải nhờ các xe tải dừng gần đó chở nạn nhân đến điểm sạt lở cách hiện trường khoảng 3 km, nơi xe cấp cứu có thể tiếp cận để đưa họ vào bệnh viện. Những người bị thương nhẹ, gãy chân tay được cố định vết thương và đặt lên cáng khiêng ra ngoài.

Đèo Khánh Lê – nơi xảy ra tai nạn – dài 33 km, thuộc quốc lộ 27C, tuyến huyết mạch hơn 120 km nối Đà Lạt với Nha Trang, thường được xe du lịch sử dụng. Tuyến đèo này hay sạt lở vào mùa mưa. Khu vực vừa gặp sự cố nằm gần vị trí từng có hàng nghìn khối đất đá đổ xuống, khiến đèo ách tắc nhiều ngày gần cuối năm trước.

Vị trí xã Nam Khánh Vĩnh nơi xảy ra sạt lở. Đồ họa: Tâm Thảo

Kiểm tra hiện trường sạt lở sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đánh giá đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông đề nghị Sở Y tế huy động toàn bộ lực lượng y bác sĩ để kịp thời cứu chữa người bị thương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Khánh Lê, tuyệt đối không cho thông xe khi chưa bảo đảm an toàn. Về lâu dài, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng sớm triển khai tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt.

Những ngày qua, Khánh Hòa liên tục mưa lớn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ 16 đến 18/11 khu vực có mưa vừa đến rất to 80-150 mm; miền núi 100-200 mm, nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ trên 80 mm trong 3 giờ, nguy cơ sạt lở cao ở vùng núi.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm để giải cứu nạn nhân bị sạt lỡ trên đèo Khánh Lê Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu người mắc kẹt trong xe. Video: Tuấn Việt - Bùi Toàn

Nhóm phóng viên