Năm mới trên chiến tuyến miền đông Ukraine

Đối với thế giới, những ngày đầu năm mới ngập tràn niềm vui, nhưng với những người lính trên chiến tuyến miền đông Ukraine, đó chỉ đơn giản là thêm một ngày xung đột.

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2026, sĩ quan Ukraine có biệt danh Sam vẫn không rời mắt khỏi bức tường phủ kín màn hình giám sát. Đó là những hình ảnh gửi về từ nhiều máy bay không người lái đang dò mục tiêu Nga ở tiền tuyến miền đông.

"Với chúng tôi, nó chẳng có gì khác biệt. Chỉ là thêm một ngày nữa", Sam nói.

Ông đang chỉ huy một đơn vị thuộc tiểu đoàn Những con sói Da Vinci, vốn là lực lượng thiện chiến của Ukraine. Đối với nhiều cấp dưới của Sam, đêm giao thừa không phải là lúc đặt ra những mục tiêu to tát cho năm mới.

"Mục tiêu của năm tới ư? Chỉ là sống sót", một binh sĩ nói.

Sam thừa nhận rằng "thật khó để lập bất kỳ kế hoạch nào" cho năm 2026.

Binh sĩ Ukraine trong một căn cứ ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine hôm 31/12. Ảnh: AFP

Xung đột Ukraine - Nga đã chuẩn bị bước sang năm thứ năm, sau khi Moskva phát động cuộc chiến cuối tháng 2/2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu đêm giao thừa rằng Ukraine còn cách thỏa thuận hòa bình với Nga "khoảng 10%", nhưng lưu ý hai bên chưa nhất trí về nhiều vấn đề then chốt.

Ông Zelensky trước đó vài ngày thông báo dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm được phái đoàn Ukraine và Mỹ thống nhất sau nhiều vòng đàm phán. Bản kế hoạch bao quát nhiều vấn đề, từ lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được và kế hoạch tái thiết đất nước Ukraine.

Tuy nhiên, tại các chiến hào ở miền đông Ukraine, hầu như không ai tin rằng xung đột sẽ kết thúc trong năm 2026.

Kể từ mùa hè năm 2025, Nga đã bắt đầu đạt được những bước tiến nhanh hơn trên chiến trường. Theo giới phân tích, điều này khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin lạc quan rằng Moskva đang nắm ưu thế trong các cuộc đàm phán. Trong bài phát biểu chào năm mới, ông Putin đã kêu gọi người dân Nga tin vào chiến thắng ở Ukraine.

Lãnh đạo Nga nhiều lần ám chỉ Kiev nên chấp nhận các yêu cầu của Moskva trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một trong số đó là Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ đang kiểm soát ở tỉnh Donetsk, khu vực mà Điện Kremlin từ lâu coi là mục tiêu then chốt và đã tuyên bố sáp nhập vào Nga từ tháng 9/2022.

Tại Donetsk, quân Nga đã áp sát thành phố Pokrovsk. Ukraine đã buộc phải điều thêm lực lượng để giữ thành phố cùng một số đô thị lân cận, là những cứ điểm cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát trong khu vực. Nhưng chính điều đó lại tạo cơ hội cho quân đội Nga tiến công ở những nơi khác như tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam và phía đông tỉnh Dnipro.

"Họ nói chỉ cần Donetsk thôi, nhưng nhìn xem họ đã tiến sâu thêm bao nhiêu km ở Dnipro rồi", binh sĩ có biệt danh Dyak nói.

Dyak cho hay đây là lần thứ năm anh đón năm mới trong quân ngũ. Binh sĩ này hoài nghi về các nỗ lực chấm dứt xung đột hiện nay và dự đoán cuộc chiến còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa. "Nếu ông Trump có thể chấm dứt chiến sự, hãy làm điều đó nhanh lên", anh nói.

Binh sĩ Ukraine quan sát máy bay không người lái trên bầu trời ở Donetsk, Ukraine hôm 30/12. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng ban đầu đặt hạn chót Ukraine phải chấp nhận đề xuất hòa bình 28 điểm mà Mỹ đưa ra ban đầu trước Lễ Tạ ơn và sau đó là trước Giáng sinh. Nhưng ba ngày sau Giáng sinh, khi đứng cạnh Tổng thống Zelensky tại Florida, ông Trump không đặt thêm bất kỳ mốc thời gian nào.

Tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), tuần trước cảnh báo mục tiêu của Nga trong năm 2026 là chiếm toàn bộ Donetsk và Zaporizhzhia, đồng thời tiến sâu hơn vào tỉnh Dnipro.

Đêm giao thừa, các tổ UAV mà Sam chỉ huy đang cố gắng ngăn chặn kịch bản đó. Binh sĩ có biệt danh Chernihiv nhận thấy quân Nga hoạt động mạnh hơn trước thềm năm mới. "Tôi không biết vì sao. Có lẽ họ được lệnh phải giành được một chiến thắng nào đó", anh nói.

Tại căn cứ chỉ huy, Sam và 4 người khác chia nhau trực các ca kéo dài 12 tiếng. Chiếc bàn dài trong căn cứ được dọn sạch vũ khí và máy tính, thay vào đó là những chiếc đĩa nhựa đựng cá, phô mai và vài món ăn truyền thống của Ukraine. Trên bàn còn có cốc nhựa, nước ngọt có ga và một chai champagne không cồn.

Thiếu tá Serhii Filimonov, chỉ huy tiểu đoàn, cho biết dù bữa ăn này không thể thay thế thời gian bên gia đình trong đêm giao thừa, nhưng anh muốn mang lại chút không khí năm mới cho đơn vị.

"Đây là năm rất khó khăn. Chúng tôi đều mệt mỏi", ông nói.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AFP, Reuters)