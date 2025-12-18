Na Uy chi 50 triệu USD mua tên lửa S-300 cho Ukraine

Na Uy công bố gói viện trợ mới cho Ukraine, trong đó có khoản chi để mua tên lửa S-300 và rocket chống UAV do Mỹ chế tạo.

Trong gói viện trợ cho Ukraine được chính phủ Na Uy công bố ngày 17/12, gần 50 triệu USD sẽ được dành để mua tên lửa của hệ thống phòng không S-300. Mỗi quả đạn S-300 có giá khoảng 1-2 triệu USD tùy phiên bản, do đó số tiền mà Na Uy bỏ ra có thể mua được 25-50 tên lửa.

Gói viện trợ mới của Na Uy còn có khoản chi cho "hệ thống vũ khí chính xác tiên tiến giúp nâng cấp rocket giá rẻ thành tên lửa dẫn đường". Đây có thể là Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến Thế hệ II (APKWS II) do Mỹ phát triển, vốn là rocket Hydra 70 được lắp bộ dẫn đường laser, chủ yếu dùng để hạ máy bay không người lái đối phương.

Na Uy kỳ vọng có thể sớm bàn giao số vũ khí trong gói viện trợ cho Ukraine, song chưa rõ nguồn cung tên lửa S-300, do Nga là nước duy nhất chế tạo loại đạn này.

Bệ phóng S-300 của Ukraine trong lễ duyệt binh ở Kiev tháng 8/2021. Ảnh: SOPA

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định các quốc gia thành viên NATO còn sở hữu hệ thống S-300, như Bulgaria và Hy Lạp, sẽ là phương án tiềm năng. Tuy nhiên, chưa rõ số lượng và tình trạng của các tổ hợp S-300 trong biên chế hai nước này.

Denys Shtilerman, nhà thiết kế của công ty quốc phòng Ukraine Fire Point, cho biết nước này đang phát triển tên lửa tương thích với bệ S-300 và S-400. Ukraine không sở hữu tên lửa S-400, chưa rõ họ có thu được bệ phóng nào từ Nga hay không.

"Có rất ít thông tin liên quan đến tên lửa S-300/S-400 của Fire Point, các loại tên lửa này cũng chưa từng được sản xuất ở Ukraine trong thời Liên Xô. Đây có thể là công nghệ hoàn toàn mới. Ukraine đã tự phát triển năng lực để sửa chữa và kéo dài niên hạn các loại đạn S-300 cũ", Newdick cho hay.

Giới chuyên gia cho rằng bổ sung tên lửa S-300 là biện pháp rất quan trọng đối với lưới phòng thủ Ukraine, giữa lúc các tổ hợp phòng không phương Tây viện trợ như Patriot và IRIS-T bị quá tải trước những đợt tập kích quy mô lớn của Nga.

Trước khi xung đột bùng phát, Ukraine sở hữu khoảng 250 bệ phóng S-300 được thừa hưởng từ thời Liên Xô, gồm biến thể S-300PT và S-300PS của lực lượng phòng không và S-300V lục quân.

Phiên bản S-300PS ra mắt năm 1982, với toàn bộ xe chiến đấu có khả năng tự hành, thay vì đặt trên rơ-mooc và cần xe đầu kéo như biến thể S-300P nguyên bản. S-300PS cũng được trang bị tên lửa 5V55R với tầm bắn 75 km, tăng đáng kể so với mức 47 km của đạn 5V55K trên S-300P.

S-300PS được đánh giá là có hàm lượng công nghệ tương đương tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ, nhưng sở hữu khả năng cơ động và đối phó mục tiêu bay thấp tốt hơn.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)