Myanmar ghi nhận hơn 3.000 người chết do động đất

Chính quyền Myanmar cho biết hơn 3.000 người đã chết sau trận động đất 7,7 độ, khi lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar hôm nay cho biết 3.085 người đã thiệt mạng, 4.715 người bị thương và 341 người vẫn mất tích, 6 ngày sau thảm họa động đất ở quốc gia này.

Động đất xảy ra ngày 28/3 với tâm chấn gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, đã san phẳng nhiều tòa nhà trên khắp nước này, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết người dân địa phương đang than phiền vì thiếu hỗ trợ. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe bị hư hại do động đất và năng lực hạn chế nên đang bị quá tải, trong khi nguồn cung thực phẩm, nước và thuốc men dần cạn kiệt.

Đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đưa người mắc kẹt khỏi căn nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar ngày 2/4. Ảnh: AFP

"Tôi chưa bao giờ xếp hàng xin thức ăn như thế này. Không thể nào diễn tả được nỗi lo lắng của bản thân. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa", Cho Cho Mar, 35 tuổi, cho hay.

Chính quyền Myanmar thông báo sẽ ngừng bắn từ 2/4 đến 22/4 để tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực cứu trợ sau động đất, sau khi các nhóm vũ trang đối đầu với quân đội chính phủ trong cuộc nội chiến 4 năm qua đưa ra cam kết tương tự.

Lãnh đạo chính quyền, tướng Min Aung Hlaing, sẽ đến Bangkok trong ngày 3/4 để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Nam Á và Myanmar, Thái Lan, nơi ông sẽ thảo luận về phản ứng sau động đất.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)