Ông Trump nói Mỹ xác định Ukraine không phóng UAV nhằm vào dinh thự ông Putin, dù Moskva thông báo đã cung cấp bằng chứng cho Washington.

Tổng thống Donald Trump ngày 4/1 cho biết "điều gì đó đã xảy ra" gần dinh thự của người đồng cấp Vladimir Putin tại thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod, song các quan chức Mỹ không cho rằng dinh thự này đã bị Ukraine nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái (UAV) như phía Nga cáo buộc.

"Tôi không tin cuộc tập kích đã diễn ra", Tổng thống Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. "Sau khi kiểm tra, chúng tôi không tin điều đó đã xảy ra".

Nga chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Trump phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 4/1. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV nhằm vào dinh thự của ông Putin tại tỉnh Novgorod, nhưng toàn bộ đã bị bắn hạ. Ông Lavrov chỉ trích Ukraine vì tiến hành cuộc tấn công trong lúc đang diễn ra nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida để trao đổi với ông Trump về phiên bản mới của đề xuất hòa bình giữa Kiev và Moskva. Ông Zelensky lập tức bác bỏ cáo buộc Nga đưa ra, giới chức châu Âu cũng cho rằng đây chỉ là nỗ lực từ Moskva nhằm cản trở tiến trình hòa đàm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 thông báo đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ thiết bị dẫn đường của UAV mà nước này bắn hạ, nhằm chứng minh Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào dinh thự ông Putin.

Tổng thống Trump ban đầu dường như tin vào tuyên bố từ phía Nga. Hôm 29/12/2025, ông cho biết người đồng cấp Putin đã đề cập tới cáo buộc trên khi hai lãnh đạo điện đàm trước đó cùng ngày. "Tôi rất tức giận về điều đấy", ông khi đó nói.

Mỹ xác định Ukraine không tập kích dinh thự ông Putin Xác UAV mà phía Nga cho là do Ukraine triển khai để tấn công dinh thự Tổng thống Putin trong video công bố hôm 31/12. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Dù vậy, Tổng thống Mỹ sau đó được cho là đã thay đổi thái độ. Hôm 31/12/2025, ông Trump chia sẻ lại trên trang cá nhân bài viết trên New York Post, trong đó tác giả bày tỏ nghi ngờ về cáo buộc từ Nga.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cùng ngày báo cáo với Tổng thống Trump rằng cơ quan này xác định Ukraine không nhắm tới dinh thự của Tổng thống Putin trong cuộc tập kích gần đây nhằm vào miền bắc Nga.

Hiện chưa rõ Mỹ đã phân tích thiết bị dẫn đường của UAV mà Nga chuyển giao hay chưa. Ông Trump cũng không nói rõ căn cứ để các quan chức Mỹ xác định Ukraine không tập kích dinh thự của ông Putin.

Phạm Giang (Theo AP, CNN, RIA Novosti)