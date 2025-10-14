Mỹ và các nước ký tuyên bố chung Gaza

Ông Trump ca ngợi "ngày tuyệt vời cho Trung Đông" khi cùng lãnh đạo các nước ký tuyên bố nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và hòa bình ở Gaza.

"Đây là một ngày tuyệt vời với thế giới, một ngày tuyệt vời với Trung Đông", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi hơn 20 lãnh đạo thế giới ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 13/10.

Ông sau đó tuyên bố các lãnh đạo đã đạt được điều mà mọi người từng nói là "bất khả thi". "Cuối cùng chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông", ông nói.

Tuyên bố chung sau hội nghị được ký bởi ông Trump, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Theo tuyên bố, các bên cam kết theo đuổi tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung khu vực, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được về thiết lập thỏa thuận hòa bình "toàn diện và bền vững" tại Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay tuyên bố về Gaza được ký kết tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói thỏa thuận Gaza đã "khép lại một chương đau thương trong lịch sử nhân loại" và mở đường cho giải pháp hai nhà nước.

Hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt xung đột diễn ra sau khi Hamas ngày 13/10 trả tự do cho 20 con tin còn sống cuối cùng mà họ giữ ở Gaza. Đổi lại, Israel đã trả tự do cho 1.986 tù nhân, hầu hết là người Palestine, đang bị giam trong các nhà tù nước này. Đây là một phần trong kế hoạch hòa bình 20 điểm về Gaza mà ông Trump công bố hồi tháng 9.

"Cơn ác mộng dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng đã kết thúc không chỉ đối với người Israel, mà còn đối với người Palestine và nhiều người khác", ông Trump phát biểu trước quốc hội Israel trước khi tới Ai Cập.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas - Israel bàn giao con tin - tù nhân, Tel Aviv sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo. Giới quan sát cho rằng những điều có thể gây trở ngại cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng các lãnh đạo tại lễ ký tuyên bố về Gaza ở Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Hazem Qassem của Hamas ngày 13/10 thúc giục ông Trump và các bên trung gian của thỏa thuận Gaza "tiếp tục theo dõi hành động của Israel và đảm bảo nước này không tiếp tục hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nhiều lần bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Khi xuất hiện bên cạnh Tổng thống Sisi ở Sharm el-Sheikh, ông Trump nói cuộc đàm phán về các bước tiếp theo của kế hoạch "đã bắt đầu".

Thanh Tâm (Theo AFP)