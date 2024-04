Mỹ siết an ninh trước ngày xử ông Trump vụ chi tiền bịt miệng

Giới chức New York City tăng cường an ninh trong bối cảnh tòa án thành phố này chuẩn bị xét xử cựu tổng thống Trump vụ chi tiền bịt miệng.

"Mật vụ Mỹ đã sẵn sàng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ở New York", Patrick J. Freaney, phụ trách văn phòng thực địa của Mật vụ tại New York, cho biết ngày 12/4.

Theo các nguồn tin hành pháp, Mật vụ đã họp với lực lượng an ninh tòa án New York và cảnh sát New York trong ít nhất hai tuần qua để lên phương án bảo vệ tòa hình sự Manhattan, nơi diễn ra phiên xử cựu tổng thống Donald Trump liên quan cáo buộc chi tiền bịt miệng vào ngày 15/4.

Edward Caban, ủy viên sở cảnh sát New York City, cho biết lập kế hoạch an ninh cho những sự kiện quan trọng là việc "rất quen thuộc" với lực lượng hành pháp địa phương. Ông tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho tòa án, cho phép tụ tập ôn hòa bên ngoài tòa nhà và phân luồng giao thông trong thời gian xét xử.

Cảnh sát sẽ theo dõi tình hình tại hai địa điểm chính, gồm một trung tâm chỉ huy di động và Trung tâm Tác chiến Hỗn hợp, nơi có thể tiếp cận hơn 50.000 máy quay trong thành phố. Sĩ quan ở hai địa điểm sẽ liên lạc và giám sát cung đường từ Tháp Trump, nơi ông Trump ở, đến tòa án.

Cảnh sát New York thiết lập hàng rào bảo vệ quanh văn phòng tổng chưởng lý New York hồi tháng 4/2023. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Trump hồi tháng 3/2023 bị truy tố 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg phụ trách. Ông Trump bác bỏ cáo buộc.

Thẩm phán tòa tối cao New York Juan Merchan ban đầu ấn định bắt đầu xét xử ngày 25/3. Phía ông Trump sau đó nộp hàng loạt kiến nghị hoãn xử và thành công một lần vào tháng 3, giúp lùi thời gian thêm ba tuần. 4 nỗ lực "câu giờ" phút chót gần đây đều đã bị các thẩm phán bác bỏ trong tuần này.

Quá trình xét xử kéo dài ít nhất 6 tuần và ông Trump sẽ phải có mặt tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần, trừ các thứ tư. Đây là cáo buộc khiến Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố và xét xử. Làm giả hồ sơ kinh doanh là tội danh cấp thấp nhất tại New York, với bản án tối đa là 4 năm tù.

Như Tâm (Theo The Hill, NY Post)