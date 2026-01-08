Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động mua bán dầu của Venezuela 'vô thời hạn'

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định nước này "không đánh cắp dầu" của Venezuela, nhưng có kế hoạch kiểm soát mua bán vô thời hạn.

"Chúng tôi chỉ đang kiểm soát hoạt động tiếp thị và dòng tiền chảy vào Venezuela, để những khoản tiền đó được dùng để cải thiện cuộc sống của người dân Venezuela, đồng thời giảm mối đe dọa đối với nhân dân Mỹ. Chúng tôi không đánh cắp dầu của bất kỳ ai", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 7/1 tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của CNBC.

Ông Wright cho biết khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela hôm 3/1, ông đã điện đàm với lãnh đạo ba tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ để thảo luận về triển vọng hoạt động của họ tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, theo ông, các doanh nghiệp hiện chưa sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD cho Venezuela do điều kiện tại đây chưa cho phép.

Theo Bộ trưởng Wright, thay vì tiếp tục phong tỏa, Mỹ sẽ để cho dầu Venezuela được chuyển tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ và thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ sẽ quản lý "vô thời hạn" hoạt động bán dầu, bắt đầu từ lượng dầu thô đang tồn kho, rồi đến sản lượng dầu trong tương lai.

Doanh thu từ các đợt bán dầu sẽ được chuyển vào những tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát, rồi sau đó chuyển trở lại Venezuela để "phục vụ người dân".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại Hy Lạp vào tháng 11/2025 Ảnh: Fox

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định doanh thu từ việc bán dầu Venezuela sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân nước này, chứ không rơi vào tay bộ máy lãnh đạo. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ "kiểm soát cách phân bổ nguồn tiền" nhằm bảo đảm lợi ích cho người dân Venezuela và thúc đẩy ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua tuyên bố Mỹ sẽ đảm nhận vai trò điều hành tạm thời tại Venezuela. Ông cho biết chính quyền lâm thời Venezuela sẽ "chuyển giao" khoảng 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao cho Mỹ, nhưng không nêu rõ khung thời gian.

Ngoại trưởng Rubio cho hay Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm kiểm soát và bán dầu Venezuela, đồng thời cam kết tạo điều kiện để các công ty dầu khí phương Tây tiếp cận thị trường này theo cách "công bằng". Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định các bên "đã đạt được thỏa thuận", dù chưa có văn kiện nào được công bố chính thức.

Những tuyên bố từ chính quyền Trump đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt tại quốc hội Mỹ. Một số nghị sĩ Dân chủ chỉ trích kế hoạch kiểm soát doanh thu và bán dầu Venezuela "vô thời hạn", cho rằng đây chẳng khác nào hành động thôn tính ngành dầu mỏ nước khác.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cho rằng đây là kế hoạch "điên rồ", trong khi số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra thận trọng hơn, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực quản lý của ông Wright, đồng thời yêu cầu quốc hội giữ vai trò giám sát việc sử dụng nguồn tiền từ dầu mỏ Venezuela.

Thanh Danh (Theo TASS, CNBC, CNN, Times, Politico)