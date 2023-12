Mỹ phủ quyết văn kiện kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi lập tức ngừng bắn tại Gaza, cho rằng văn kiện này "xa rời thực tế".

Dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 8/12. 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận, Mỹ bỏ phiếu chống và Anh bỏ phiếu trắng.

"Nghị quyết này vẫn có lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện. Điều này sẽ giúp Hamas có thể lặp lại những gì mà họ đã làm vào ngày 7/10", Robert Wood, đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận định. "Nghị quyết này xa rời thực tế và sẽ không tạo ra thay đổi trên thực địa".

Phía Mỹ cho rằng những bên ủng hộ vội vàng thông qua dự thảo nghị quyết và không thay đổi lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện. Với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Mỹ có thể phủ quyết bất cứ dự thảo nghị quyết nào.

"Chúng tôi vô cùng thất vọng. Thật đáng tiếc khi Hội đồng Bảo an không thể yêu cầu ngừng bắn nhân đạo", đại diện của UAE cho biết.

Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 8/12. Ảnh: AFP

Riyad Mansour, đại diện của Nhà nước Palestine tại LHQ, gọi đây là "một ngày khủng khiếp với Hội đồng Bảo an". Trong khi đó, đại diện của Israel tại LHQ Gilad Erdan cảm ơn "Mỹ và Tổng thống Biden đã đứng về phía chúng tôi".

Dmitry Polyanskiy, phó trưởng đoàn đại diện thường trực của Nga tại LHQ, nói "các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi thật sự đưa ra trước mắt chúng tôi bản án tử đối với hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn, thường dân Palestine".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterre triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sau nhiều tuần giao tranh giữa Israel và Hamas khiến 17.487 người thiệt mạng tại Dải Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương.

Trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, ông Guterres khẳng định "không bao giờ có thể lấy hành vi tàn bạo mà Hamas gây ra để biện minh cho đòn trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine".

Sau vụ tấn công ngày 7/10, Israel tuyên bố sẽ "xóa sổ Hamas" và mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza. Israel hồi đầu tuần kêu gọi LHQ điều tra về cáo buộc các thành viên Hamas cưỡng bức con tin.

"Tôi cực lực lên án những vụ tấn công đó và bàng hoàng trước cáo buộc về bạo lực tình dục", ông Guterre nói trước cuộc bỏ phiếu. "Không thể biện minh cho hành vi sát hại khoảng 1.200 người, trong đó có 33 trẻ em, làm hàng nghìn người bị thương và bắt hàng trăm con tin".

Tổng thư ký Guterre đã tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo để "ngăn chặn thảm họa có thể gây ra những hậu quả không thể khắc phục đối với dân Palestine" và toàn bộ Trung Đông. Tuy nhiên, một số nỗ lực nhằm thông ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trước đây không thành công.

Nhiều khu vực tại Dải Gaza đã bị san phẳng trong xung đột giữa Israel và Hamas. LHQ cho biết 80% dân cư tại Dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men cùng nguy cơ bệnh tật. Stephane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ, cho biết ông Guterres "vẫn quyết tâm thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo".

Nguyễn Tiến (Theo AFP)