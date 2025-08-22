Mỹ muốn tăng giá bán vũ khí cho châu Âu để hỗ trợ Ukraine

Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc tăng giá vũ khí bán cho châu Âu để trang trải chi phí bảo vệ bầu trời cho Ukraine trong tương lai.

"Chúng tôi đang bán vũ khí cho các nước châu Âu và sau đó họ chuyển cho Ukraine. Tổng thống Donald Trump đang tăng giá bán vũ khí thêm 10%, số tiền này có thể dùng để trang trải chi phí bảo vệ bầu trời Ukraine", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm 20/8.

Bộ trưởng Bessent nói Mỹ kỳ vọng sẽ thu hồi được số tiền đã đầu tư thông qua quan hệ đối tác kinh tế với Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Washington đã triển khai các khoản đầu tư riêng biệt cho mục đích này, song ông Bessent nói Tổng thống Trump "đang hành động thận trọng và cẩn trọng".

Bệ phóng tên lửa Patriot của Đức. Ảnh: Bundeswehr

"Chúng tôi đã tạo ra quan hệ đối tác kinh tế và nó có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người dân Mỹ một khi xung đột chấm dứt. Chúng tôi có khả năng thu lại những khoản đầu tư của mình. Mọi chuyện ở Ukraine tốt đẹp cũng sẽ tốt cho chúng ta, song để làm được điều này thì xung đột phải chấm dứt", ông Bessent cho biết.

Ukraine muốn các nước thành viên NATO đảm bảo an ninh để ngăn nguy cơ xung đột với Nga trong tương lai. Một số quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine, còn Nga phản đối điều này.

Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể đóng góp bằng cách hỗ trợ lực lượng tuần tra đường không hoặc cung cấp dữ liệu vệ tinh. Chưa rõ về hình thức hỗ trợ cụ thể nào mà Mỹ có thể dành cho Ukraine.

"Về vấn đề an ninh, châu Âu sẵn sàng cử binh sĩ đến thực địa. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ, đặc biệt trong các hoạt động trên không, vì chúng tôi sở hữu những thứ mà không ai có", ông Trump nói ngày 19/8. Nhà Trắng sau đó cho biết ông Trump có nhiều lựa chọn liên quan, song không công bố chi tiết.

Vài ngày sau khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, Kiev đã đề nghị NATO lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine song bị bác bỏ, do điều này làm tăng đáng kể nguy cơ máy bay phương Tây và Nga đụng độ trực tiếp, dẫn đến chiến sự leo thang. Các chuyên gia phương Tây cho rằng nhiệm vụ tuần tra không phận Ukraine trong thời bình sẽ ít rủi ro hơn.

Xe tăng M1A1 Mỹ chuyển đến Đức tháng 5/2023. Ảnh: US Army

Tiêm kích, trinh sát cơ NATO thường xuyên tuần tra ở vùng trời Đông Âu, thường là gần biên giới với Ukraine, nhằm theo dõi hoạt động của quân đội Nga. Hoạt động tuần tra trong không phận Ukraine là điều mới mẻ và chưa rõ Mỹ có sẵn sàng cung cấp hỗ trợ dạng này hay không.

Hỗ trợ bảo vệ bầu trời Ukraine cũng có thể đồng nghĩa với tăng cường năng lực phòng không của nước này. Đức ngày 1/8 cho biết sẽ chuyển hai tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine, sau khi Washington đồng ý ưu tiên cung cấp hệ thống mới cho Berlin mà không phải chờ theo thứ tự hợp đồng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)