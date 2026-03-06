Mỹ khôi phục quan hệ với Venezuela

Mỹ và Venezuela thông báo đang khôi phục quan hệ ngoại giao, dấu hiệu cho thấy căng thẳng song phương đã lắng dịu sau vụ Tổng thống Maduro bị bắt.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3 ra tuyên bố ra cho biết việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự với Venezuela "sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế ở Venezuela".

Bộ Ngoại giao Venezuela cũng nói rằng quan hệ với Mỹ sẽ "tiến lên một giai đoạn mới của đối thoại mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng về chủ quyền giữa hai nước và hợp tác giữa nhân dân hai nước". Venezuela cho rằng mối quan hệ được nối lại với Mỹ sẽ "tích cực và cùng có lợi".

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại Caracas ngày 4/3. Ảnh: AFP

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, phụ trách lĩnh vực năng lượng quốc gia, kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Venezuela. Burgum cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ Caracas về việc cho phép các công ty khai khoáng nước ngoài muốn đầu tư vào Venezuela.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ nói thêm có hàng chục công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào Venezuela. Ông cũng đánh giá cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez "vô cùng tích cực".

Ông Burgum là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ đến thăm Venezuela kể từ khi Washington hồi đầu năm mở chiến dịch đột kích, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, gây căng thẳng trong quan hệ song phương. Bà Rodriguez sau đó trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela.

Mỹ sau chiến dịch đã nắm quyền kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela. Số tiền thu được từ bán dầu mỏ Venezuela được chuyển vào một quỹ do Mỹ giám sát ở Qatar.

Ngọc Ánh (Theo AP, Guardian, Reuters)