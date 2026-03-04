VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Mỹ - Iran từ đồng minh thân cận đến 'ngòi nổ' Trung Đông
Thứ tư, 4/3/2026, 06:08 (GMT+7)

Mỹ - Iran từ đồng minh thân cận đến 'ngòi nổ' Trung Đông

Từ cuộc đảo chính năm 1953, mối quan hệ Mỹ - Iran đã trải qua những khúc cua, dẫn tới những rạn nứt âm ỉ.

Phương Nghi

