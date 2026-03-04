Thứ tư, 4/3/2026, 06:08 (GMT+7)
Mỹ - Iran từ đồng minh thân cận đến 'ngòi nổ' Trung Đông
Từ cuộc đảo chính năm 1953, mối quan hệ Mỹ - Iran đã trải qua những khúc cua, dẫn tới những rạn nứt âm ỉ.
00:00
00:00/00:00
Từ cuộc đảo chính năm 1953, mối quan hệ Mỹ - Iran đã trải qua những khúc cua, dẫn tới những rạn nứt âm ỉ.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA