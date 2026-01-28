Mỹ 'gỡ phong tỏa một phần tài sản' của Venezuela

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho biết chính quyền Mỹ đã bắt đầu gỡ phong tỏa một phần nguồn tiền của Venezuela bị đóng băng.

"Một số nguồn tiền thuộc về nhân dân Venezuela đang được gỡ lệnh đóng băng. Những khoản tiền này sẽ cho phép chúng ta đầu tư nguồn lực đáng kể vào trang thiết bị bệnh viện, đặt mua từ Mỹ và những nước khác", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo hôm 27/1, nhưng không tiết lộ quy mô cụ thể tài sản đã được gỡ phong tỏa.

Bà Rodriguez thêm rằng các khoản tiền sẽ được đưa vào một quỹ tài sản do Venezuela kiểm soát dành cho phúc lợi xã hội, điện lực và ngành dầu khí.

Lãnh đạo Venezuela tái khẳng định đã thiết lập các kênh ngoại giao với chính phủ Mỹ, hướng tới chương trình làm việc dựa trên đối thoại.

Tổng thống lâm thời Venezuela nói rằng chính phủ nước này đang duy trì liên lạc "dựa trên sự tôn trọng và lịch thiệp" với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng nhấn mạnh Caracas không chấp nhận mệnh lệnh từ các thế lực bên ngoài và "không chịu sự giám hộ của Washington".

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu ngày 14/1 tại Caracas. Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra khi bà Rodriguez chủ trì lễ khánh thành khoa Thận học tại Bệnh viện Đại học Caracas (HUC), công trình vừa được cải tạo và trang bị công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Bà cho biết cơ sở mới có 11 ghế chạy thận, một phòng mổ chuyên biệt và các phòng khám, với khả năng thực hiện hơn 5.000 ca lọc máu mỗi tháng.

Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Washington áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Caracas từ năm 2019 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử. Từ khi ông Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự ngày 3/1, Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác về dầu mỏ trị giá khoảng hai tỷ USD, cùng kế hoạch tái thiết 100 tỷ USD cho ngành công nghiệp này.

Các quan chức Mỹ ngày 27/1 tiết lộ rằng Washington đang chuẩn bị ban hành "giấy phép chung" để sớm dỡ bỏ một phần trừng phạt với lĩnh vực năng lượng Venezuela, thay vì cấp miễn trừ theo từng doanh nghiệp.

Nhiều đối tác và khách hàng của tập đoàn năng lượng quốc gia Venezuela, trong đó có tập đoàn Chevron của Mỹ, đã nộp hồ sơ xin giấy phép riêng trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng yêu cầu lớn khiến tiến trình bị chậm.

Mỹ tuần trước xác nhận bà Laura Dogu, cựu đại sứ tại Nicaragua và Honduras, được chỉ định làm quyền đại biện tại Venezuela, bước đi được đánh giá là tín hiệu hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao. Washington đã nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Caracas "không làm theo định hướng từ Mỹ".

Thanh Danh (Theo TeleSur, Reuters, AFP)