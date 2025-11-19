Mỹ duyệt hợp đồng 105 triệu USD giúp Ukraine nâng cấp Patriot

Mỹ phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự cho Ukraine, giúp nước này duy trì hoạt động và nâng cấp một phần hệ thống phòng không Patriot.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc ngày 18/11 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự tiềm năng với tổng trị giá 105 triệu USD cho Ukraine.

Hợp đồng được tiến hành theo đề xuất của Ukraine, gồm nâng cấp bệ phóng M901 lên chuẩn M903, cung cấp vật tư cho thiết bị mặt đất cùng các dịch vụ, thiết bị phụ trợ, phụ tùng thay thế cần thiết, cũng như đào tạo và hỗ trợ hậu cần. "Thương vụ sẽ cải thiện năng lực của Ukraine trong đối phó với những mối đe dọa hiện tại và tương lai", DSCA cho hay.

Thông báo này không đồng nghĩa hợp đồng đã được ký hoặc hai bên đã hoàn tất đàm phán điều khoản thỏa thuận. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt.

Binh sĩ Ukraine cạnh bệ phóng Patriot trong sự kiện hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

M901 là bệ phóng thế hệ đầu tiên của tổ hợp Patriot, chỉ có thể lắp tối đa 4 ống phóng kiêm bảo quản cho tên lửa PAC-2 đời cũ.

Bệ phóng M903 là phiên bản nâng cấp sâu và có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có dòng PAC-3 MSE hiện đại nhất của Patriot. Mỗi bệ M903 lắp được tối đa 4 quả đạn PAC-2 GEM hoặc 16 quả PAC-3 CRI hoặc 12 tên lửa PAC-3 MSE. Lực lượng vận hành cũng có thể trang bị nhiều loại tên lửa cùng lúc trên một bệ M903 để tăng tính linh hoạt.

Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Mỗi khẩu đội Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, đài radar điều khiển hỏa lực, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng 6-8 bệ phóng.

Quân đội Ukraine được cho là sở hữu ít nhất 10 tổ hợp Patriot sau khi nhận thêm hai hệ thống từ Đức vào đầu tháng 11. Các hệ thống Patriot của Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.

Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của hệ thống Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine đang ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/11 nói Ukraine muốn mua 25 tổ hợp Patriot và khẳng định đã có ngân sách cho việc này. Ông cũng kêu gọi các đối tác châu Âu cho Kiev mượn những tổ hợp có sẵn trong biên chế, sau đó tiếp nhận những hệ thống mới mà Ukraine đặt mua từ nhà sản xuất Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)