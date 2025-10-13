Mỹ dọa chuyển Tomahawk cho Ukraine nếu chiến sự không kết thúc

Ông Trump tuyên bố có thể bán tên lửa Tomahawk cho NATO để liên minh viện trợ Ukraine nếu Nga không chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và thảo luận khả năng cung cấp vũ khí cho nước này, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk. Các cuộc điện đàm diễn ra ngày 11 và 12/10.

Ông Trump tuyên bố Washington sẽ không chuyển trực tiếp Tomahawk cho Kiev, nhưng đề cập phương án bán tên lửa cho NATO để liên minh viện trợ Ukraine.

"Tôi có thể sẽ nói với ông Vladimir Putin rằng nếu chiến tranh không chấm dứt, chúng ta sẽ để ngỏ khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk. Điều đó có thể diễn ra, mà cũng có thể sẽ không xảy ra. Liệu Nga có muốn tên lửa Tomahawk nhắm vào họ không? Tôi nghĩ là không", ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Khu trục hạm USS Barry phóng tên lửa Tomahawk tháng 3/2011. Ảnh: US Navy

Tổng thống Trump tuần trước nói rằng ông muốn biết Ukraine sẽ sử dụng tên lửa Tomahawk thế nào trước khi chuyển giao, do không muốn làm leo thang xung đột giữa nước này với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết đang cố gắng thuyết phục ông Trump chấp thuận thỏa thuận.

Tổng thống Putin hồi đầu tháng tuyên bố Washington chuyển Tomahawk hay tên lửa tương tự cho Kiev là "giai đoạn leo thang mới", do quân đội Ukraine không thể vận hành vũ khí tinh vi như vậy nếu thiếu sự can thiệp trực tiếp của binh sĩ Mỹ. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine.

Một quan chức Mỹ và ba nguồn tin giấu tên cho biết ý tưởng chuyển Tomahawk cho Ukraine là không khả thi, do số tên lửa hiện tại đã được giao cho hải quân Mỹ và sử dụng cho mục đích khác.

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: KI

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Một số phiên bản Tomahawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên.

Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Điều này đồng nghĩa nếu được phóng từ Ukraine, tên lửa Tomahawk có thể đánh trúng mọi mục tiêu thuộc lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, trong đó có thủ đô Moskva.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, RT)