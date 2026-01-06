Mỹ có thể hoàn chi phí cho các hãng dầu đầu tư vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela sẽ cần rất nhiều tiền, nhưng doanh nghiệp Mỹ có thể được chính phủ hoàn lại.

Tại cuộc phỏng vấn ngày 5/1 với NBC News, ông Trump tin rằng ngành dầu mỏ Mỹ có thể mở rộng hoạt động sang Venezuela trong 18 tháng tới. "Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm điều này trong thời gian ngắn hơn, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền", Tổng thống Mỹ nói. Ông tiết lộ sau khi chi ra khoản tiền lớn, "các công ty dầu có thể được hoàn chi phí từ chính phủ, hoặc qua doanh thu sau này".

Tại buổi họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago hôm 3/1, ông Trump nói Mỹ sẽ đưa những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Theo Tổng thống Mỹ, những công ty này tái thiết hệ thống hạ tầng khai thác dầu thô đã xuống cấp tại quốc gia Nam Mỹ.

Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ có đồng ý hoàn trả chi phí cho hoạt động dầu mỏ tại Venezuela hoặc doanh thu trong tương lai đủ bù đắp hay không, nhiều khả năng sẽ là yếu tố then chốt khi các doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn.

Ông Trump từ chối ước tính các công ty sẽ phải chi bao nhiêu tiền để sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã xuống cấp của quốc gia Nam Mỹ. "Các công ty dầu mỏ sẽ chi ra một khoản tiền rất lớn. Nhưng khi họ kinh doanh tốt, đất nước cũng sẽ hưởng lợi", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida ngày 22/12/2025. Ảnh: AFP

Bất chấp sự lạc quan của ông Trump, các hãng dầu thận trọng trước khả năng quay lại, mở rộng hoạt động hoặc đầu tư vào Venezuela. Quốc gia này từng quốc hữu hóa tài sản của doanh nghiệp, vẫn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và chính trị chưa ổn định.

Ông Trump tin rằng việc khai thác trữ lượng dầu mỏ của Venezuela "giúp hạ giá dầu". Nhờ đó, giá xăng có thể rẻ hơn, nhưng doanh thu của các công ty sẽ giảm. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ lại kỳ vọng các doanh nghiệp này chi ra hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Khi được hỏi liệu chính quyền có thông báo trước cho các hãng dầu về chiến dịch quân sự tại Venezuela hay không, ông Trump trả lời: "Không. Nhưng chúng tôi đã đề cập đến việc 'Nếu làm điều đó thì sao?'". Ông cũng nói rằng "còn quá sớm" để tiết lộ liệu ông đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo ba hãng sản xuất dầu lớn nhất nước Mỹ là Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips hay chưa.

Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết trong tuần này, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến gặp lãnh đạo các hãng dầu Mỹ, để thảo luận việc tăng sản lượng tại Venezuela. Đây là cuộc họp quan trọng với nỗ lực của Mỹ nhằm tăng sản xuất và xuất khẩu tại quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới này.

Hà Thu (theo NBC News)