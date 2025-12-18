Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng F-35, Tomahawk

Các quan chức phương Tây cho biết Mỹ có thể dùng tiêm kích F-35, tên lửa Tomahawk để đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Một số quan chức châu Âu và Ukraine ngày 16/12 nói kế hoạch đảm bảo an ninh, vốn được Washington ca ngợi là "tiêu chuẩn bạch kim", không bao gồm việc Mỹ triển khai lực lượng bộ binh trên thực địa.

Thay vào đó, Mỹ sẽ dẫn đầu nỗ lực giám sát lệnh ngừng bắn và hòa giải tranh chấp với mục tiêu giải quyết bất đồng trước khi leo thang thành đụng độ. Nếu điều này thất bại, Mỹ sẽ phải quyết định xem có sử dụng biện pháp quân sự hay không trong trường hợp xung đột giữa Nga và Ukraine lại bùng phát.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết lựa chọn khả thi nhất với Mỹ trong tình huống đó là sử dụng lực lượng không quân để can thiệp. Theo kế hoạch, tiêm kích tàng hình F-35 và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hoặc các hệ thống tương tự đang được triển khai tại các nước thành viên NATO "có thể tham gia phản công nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn".

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Tiêm kích F-35A Mỹ trên đường bay đến Santa Lucia, Mexico ngày 22/4. Ảnh: USAF

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Donald Trump, ngày 14-15/12 đã thảo luận trực tiếp trong vòng 18 tiếng về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Sau cuộc họp, Mỹ cho biết hai bên đạt đồng thuận 90% về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Zelensky nói Mỹ đã đề xuất đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của NATO. Điều khoản này quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.

Các đảm bảo an ninh được thiết kế để làm nền tảng cho thỏa thuận lớn hơn nhằm đạt lệnh ngừng bắn chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sắp kéo dài 4 năm. Chúng cũng được coi là điều kiện thuyết phục Ukraine nhượng bộ lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình với Nga, cũng như đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định vấn đề lớn nhất đối với lệnh ngừng bắn tiềm năng là Nga không được mời tham dự các cuộc đàm phán ở Berlin. Lãnh đạo Nga tuyên bố không thay đổi bất cứ yêu cầu nào đã đưa ra, trong đó có việc Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass, gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Telegraph)