Mỹ chưa sơ tán sứ quán ở Sudan vì 'quá nguy hiểm'

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định giao tranh tại Sudan khiến nỗ lực sơ tán nhân viên đại sứ quán tại Khartoum trở nên quá nguy hiểm.

"Chúng tôi đã thông báo với cả hai bên rằng bất cứ cuộc tấn công, đe dọa hay nguy hiểm nào đối với nhân viên ngoại giao Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 22/4 cho biết.

Tuy nhiên, ông Patel thừa nhận "do tình hình an ninh không chắc chắn tại Khartoum và sân bay bị đóng cửa. Tình hình hiện tại không an toàn để chính phủ Mỹ triển khai cuộc sơ tán phối hợp".

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó thông báo đã tìm cách tập trung nhân viên đại sứ quán tại một địa điểm ở thủ đô Khartoum của Sudan để bảo vệ họ tốt hơn trước giao tranh bên ngoài, đồng thời chuẩn bị cho hoạt động sơ tán.

Khói bốc lên từ một khu vực tại thủ đô Khartoum, Sudan ngày 16/4. Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc ngày 20/4 thông báo triển khai lực lượng tới gần Sudan để đảm bảo an ninh và sẵn sàng sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ tại quốc gia châu Phi. Một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ điều lượng lớn binh sĩ tới căn cứ tại Djibouti, cách Sudan khoảng 1.000 km, để chuẩn bị cho kịch bản sơ tán đại sứ quán.

Hơn 400 người thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương sau khi bạo lực nổ ra giữa quân đội Sudan dưới quyền tướng Abdel Fattah al-Burhan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm bán quân sự của tướng Mohamed Hamdan Daglo.

Hàn Quốc ngày 21/4 thông báo điều một máy bay quân sự và binh sĩ tới căn cứ Mỹ tại Djibouti để sẵn sàng sơ tán công dân. Nhật Bản cho biết đang chuẩn bị đưa khoảng 60 công dân rời khỏi Sudan, trong đó có nhân viên đại sứ quán.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)