Muller gạt bỏ tư cách ứng cử viên của Đức ở World Cup 2026

ĐứcTheo tiền đạo lão tướng Thomas Muller, tuyển Đức chưa đủ mạnh để trở thành ứng cử viên vô địch tại World Cup sắp diễn ra.

"Có sự khác biệt rõ giữa việc tôi có thể đánh bại ai đó và tôi rất khó bị đánh bại. Đó là lý do tuyển Đức không nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu", Muller trả lời khi được hỏi về cơ hội của đội tuyển quê hương tại World Cup 2026.

Muller thất vọng khi Đức bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Cũng theo Muller, vấn đề mấu chốt nằm ở quá trình chuyển đổi thất bại từ năm 2018. Anh cho rằng Đức đang thiếu những cầu thủ khẳng định được tên tuổi ở những CLB thường xuyên vào bán kết hoặc chung kết Champions League. "Quá trình này cần được tiếp tục để nằm trong Top 3 ứng cử viên World Cup", Muller nói thêm.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Bayern cũng kêu gọi các tuyển thủ Đức thi đấu với thái độ đúng đắn, bước vào giải với tâm thế cống hiến hết mình để có thể vào chung kết, đồng thời mong đội tuyển may mắn lên ngôi.

Đức vô địch World Cup lần gần nhất vào năm 2014. Khi đó, các CLB nước này thường xuyên vào sâu tại Champions League như Bayern (chung kết năm 2012, vô địch 2013, bán kết 2014) hay Dortmund (chung kết 2013).

Tuy nhiên, ba năm qua, bóng đá Đức có phần sa sút. Trừ năm 2024, khi Dortmund vào chung kết và Bayern vào bán kết, các CLB nước này đều dừng bước trước bán kết Champions League. Năm nay, Đức chỉ còn hai CLB ở vòng 1/8 là Bayern (gặp Atalanta) và Leverkusen (gặp Arsenal). Nếu vào sâu. Bayern có thể chạm trán Real hoặc Man City ở tứ kết, PSG, Chelsea hoặc Liverpool ở bán kết.

Đức từng vô địch bốn World Cup vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014. Thành tích của họ chỉ kém Brazil với năm lần.

Đức nằm ở bảng E World Cup 2026 cùng Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Giải gồm 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.

Muller khoác áo Đức 131 lần và ghi 45 bàn từ năm 2010 đến 2024. Anh cùng đội tuyển giành HC đồng World Cup 2010, vô địch năm 2014, nhưng bị loại ở vòng bảng năm 2018 và 2022. Anh cũng cùng đội tuyển vào bán kết Euro 2012, 2016, vòng 1/8 năm 2021 và tứ kết năm 2024.

Thanh Quý (theo Bild)