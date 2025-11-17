Mưa lũ gây hàng loạt sự cố ở miền Trung, 7 người chết

Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung, làm 7 người chết, hàng chục người bị thương, 6.000 công nhân phải nghỉ việc, hàng nghìn hộ dân bị chia cắt.

Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm; nhiều nơi mưa đặc biệt lớn như Nhơn Hải 316,6 mm, Khánh Phú 334,6 mm, Hồ Suối Hành - Đập Đầu Mối 392 mm. Lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang ở mức báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3.

Tại khu vực huyện Cam Lâm cũ, khoảng 20h30 ngày 16/11, mưa lớn làm đất đá từ sườn núi đổ ập xuống một lán trại gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An), nơi 10 lao động đang trú ngụ. Bảy người kịp chạy thoát, ba người bị vùi lấp, khiến một người tử vong, một nạn nhân bị thương và một còn mất tích. Nhóm lao động này được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ thuê dọn cây cối trong mùa mưa bão.

Khoảng một giờ sau, lúc 21h39, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng tại đoạn Nam Khánh Vĩnh trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C). Đất đá từ taluy dương đổ xuống vùi một phần xe khách Phương Trang chở 34 người trên tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi.

Tai nạn khiến 6 người tử vong (3 nam, 3 nữ), 19 người bị thương; nhiều xe máy và ôtô bị vùi lấp, biến dạng. Công tác cứu hộ kéo dài hơn hai giờ trong điều kiện mưa lớn, đường bị chia cắt.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người trong ôtô khách tử vong. Ảnh: Minh Bằng

Mưa lớn cũng gây ngập lụt diện rộng ở Cam Ranh và Cam Lâm, làm tê liệt một đoạn đường sắt dài hơn 100 m giữa Ngã Ba - Cam Thịnh Đông, sâu 0,25 m. Đất đá từ thượng nguồn tràn xuống lấp khe ray khiến hơn 800 hành khách trên các tàu SE6, SE22, SE21 và STN1 phải dừng chờ tại ga, được ngành đường sắt hỗ trợ ăn uống, dự kiến đến đêm nước rút mới có thể lưu thông.

Tại nhiều khu vực khác, các tuyến đường ở Bắc Cam Ranh và Cam Lâm ngập 20-30 cm; cầu tràn, Tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn xuất hiện thêm điểm sạt lở mới, cây cối gãy đổ.

Ở phía nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), nước lũ từ thượng nguồn suối Bà Râu đổ về gây ngập Khu công nghiệp Du Long (Thuận Bắc) sâu 0,8-1 m, buộc khoảng 6.000 công nhân tạm nghỉ việc; Ban quản lý phải ngừng cấp điện toàn khu để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 1 đoạn đối diện khu công nghiệp cũng bị ngập, nhiều diện tích lúa và hoa màu chìm trong nước, nhà dân thiệt hại nặng.

Mưa lớn gây ngập khu công nghiệp ở Khánh Hoà Khu công nghiệp Du Long bị ngập sâu 1 mét khiến 6.000 công nhân phải nghỉ việc. Video: Người dân cung cấp

Tại Đăk Lăk, mưa lớn khiến quốc lộ 29 qua xã Sơn Giang ngập 200 m, phương tiện không thể qua lại. CSGT đã chốt chặn hai đầu, hướng dẫn các xe di chuyển theo quốc lộ 25. Một số khu vực như Giang Mao, Cư Pui, Krông Bông... bị ngập sâu, nhiều trường học cho học sinh nghỉ.

Ở Quảng Ngãi, mưa lớn 150-235 mm trong đêm 16 và sáng 17/11 làm sập một nhịp cầu và mố cầu trên suối Nước Bao, chia cắt hai thôn Mang Nà và Nước Bao của xã Sơn Hà, khiến hơn 1.200 người dân bị cô lập. Chính quyền đã lập chốt hai đầu, cấm người dân lại gần khu vực nguy hiểm, đồng thời kiến nghị huyện làm đường tạm hoặc lắp cầu tạm để tiếp cận cứu hộ.

Trên tuyến Sơn Hà - Sơn Tây, dốc Đăk Liên cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Chiều hôm trước, Quốc lộ 24 qua đèo Vi Ô Lắc bị sạt lở 100 m3 khiến hàng trăm ôtô ùn tắc nhiều giờ.

Cầu ở xã Sơn Hà gãy do lũ lớn. Ảnh: Văn Luật

Sáng 17/11, mặt đường đèo Prenn đoạn gần thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở ở phía taluy âm. Một mảng lớn đường trượt xuống vực, kéo theo tường chắn đất và lan can, tạo hàm ếch sâu. Lớp nhựa bị xé toạc, nhiều mét mặt đường nứt và lún. Lực lượng chức năng đã phải đóng đèo ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời hướng dẫn phương tiện ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn tiếp tục duy trì tại Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai với lượng mưa 200-400 mm, có nơi vượt 700 mm đến hết đêm 18/11; Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm; các địa phương còn lại từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk có mưa 60-120 mm. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất được cảnh báo ở mức cấp 1-2 tại nhiều nơi.

Phạm Linh