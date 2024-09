Mưa lũ cô lập nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Một góc phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên ngập nặng do nước lũ dâng cao, sáng 9/9.

Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu lúc 4h gần 2,8 m - cao hơn báo động ba 91 cm. Trong đêm qua, tỉnh này đã huy động hàng nghìn người đắp đê ngăn lũ và di dời người dân đến nơi an toàn. Riêng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, đê sông Cầu xảy ra 5 điểm xung yếu cần phải gia cố. Hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an và người dân dùng đất cho vào bao tải để đắp đê, song do mực nước dâng cao, nhiều đoạn đã tràn vào khu dân cư gây ngập úng.