Mua bán vàng miếng có thể chịu thuế 0,1% mỗi lần

Chính phủ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng mỗi lần, theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trình Quốc hội.

Thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu khi thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi trước Quốc hội sáng 4/11.

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế. Bộ trưởng Tài chính thông tin mức thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Dựa vào tình hình thị trường, Chính phủ sẽ quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất phù hợp thực tế.

"Quy định này là cần thiết để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, ngăn ngừa đầu cơ và thu hút nguồn lực lớn trong xã hội tham gia vào nền kinh tế", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Vàng miếng được bán tại chi nhánh của SJC ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết nhiều ý kiến trong thường trực cơ quan này đề nghị cân nhắc việc áp thuế để tránh bất cập khi người dân mua bán, chuyển nhượng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

"Việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế", ông Mãi nói và đề nghị Chính phủ thông tin về thời điểm dự kiến áp dụng các quy định này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 4/11. Ảnh: Media Quốc hội

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới phân tích cho rằng việc đánh thuế với kim loại quý có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Giải pháp này cũng giúp chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Biến động của thị trường vàng trong nước là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại các phiên thảo luận từ đầu kỳ họp Quốc hội thứ 10 đến nay. Giá vàng tăng cao thời gian qua, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Để ổn định thị trường, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10, trong đó xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa giao dịch, giúp Chính phủ quản lý được thị trường vàng.

Tại phiên giao dịch sáng 4/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 146,2 - 148,2 triệu đồng một lượng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Với vàng nhẫn, PNJ, Doji niêm yết mặt hàng này quanh 145 - 148 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu vẫn mua bán nhẫn trơn cao nhất trong các thương hiệu, ở 145,9 - 148,9 triệu đồng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng, chênh gần 22 triệu đồng so với trong nước.

Với giao dịch bất động sản, tại dự thảo luật sửa đổi lần này, thuế suất thu nhập cá nhân vẫn duy trì 2% giá trị chuyển nhượng từng lần. Mức thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan được đề nghị xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2%.

Ngoài ra, Chính phủ điều chỉnh ngưỡng tính thuế với một số khoản thu nhập như trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 5/11, hội trường 25/11 và dự kiến biểu quyết thông qua vào 10/12.

Anh Tú