Thứ ba, 30/9/2025, 19:24 (GMT+7)

Một tháng hai lần mất nhà vì bão

Hà Tĩnh Vừa mới lợp lại mái tôn, ổn định cuộc sống sau bão số 5, bà Võ Thị Tình ở xã Kỳ Khang, nay lại "trắng tay" khi bão Bualoi làm đổ sập căn nhà.

Phương Nghi

