Một tháng hai lần mất nhà vì bão
Hà Tĩnh Vừa mới lợp lại mái tôn, ổn định cuộc sống sau bão số 5, bà Võ Thị Tình ở xã Kỳ Khang, nay lại "trắng tay" khi bão Bualoi làm đổ sập căn nhà.
