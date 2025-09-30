Một tháng hai lần mất nhà vì bão

Hà Tĩnh Vừa mới lợp lại mái tôn, ổn định cuộc sống sau bão số 5, bà Võ Thị Tình ở xã Kỳ Khang, nay lại "trắng tay" khi bão Bualoi làm đổ sập căn nhà.