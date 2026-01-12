Một số chức danh lãnh đạo được tăng phụ cấp

Chính phủ điều chỉnh tăng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số chức danh trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan thuộc quân đội và công an.

Theo Nghị định 07 có hiệu lực từ 10/1, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số chức danh được nâng lên so với quy định trước đây. Nghị định mới cũng phân loại các cục thành loại 1 và loại 2 nhằm tính phụ cấp chi tiết hơn theo tính chất, quy mô quản lý.

Đơn cử, cục trưởng và phó cục trưởng cục loại 1 được tăng thêm 0,1 hệ số phụ cấp. Nhóm chức danh trưởng và phó ban, trưởng và phó cơ quan, trưởng và phó phòng, chủ tịch cấp xã được tách theo khu vực Hà Nội, TP HCM và các địa phương còn lại để áp dụng mức phụ cấp tương ứng, phù hợp thực tiễn 2 đô thị lớn nhất cả nước có quy mô dân cư, địa bàn và khối lượng công việc cao hơn.

Phụ cấp chức vụ là khoản thu nhập bổ sung dành cho người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc điều hành, nhằm bù đắp trách nhiệm và khối lượng công việc cao hơn. Khoản phụ cấp áp dụng với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và được tính theo mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng nhân hệ số phụ cấp.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cục thuộc bộ:

Số thứ tự Chức danh lãnh đạo Cục loại 1/hệ số Cục loại 2/hệ số 1 Cục trưởng 1,1 1 2 Phó cục trưởng 0,9 0,8 3 Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại Hà Nội, TP HCM 0,8 0,7 4 - Trưởng ban, Trưởng phòng, Chánh văn phòng - Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,7 0,6 5 Phó trưởng cơ quan khu vực, Phó chi cục trưởng hoặc tương đương tại Hà Nội, TP HCM 0,6 0,5 6 - Phó trưởng ban, Phó trưởng phòng, Phó chánh văn phòng - Phó trưởng cơ quan khu vực, Phó chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,5 0,4 7 Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại Hà Nội, TP HCM 0,4 0,4 8 Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,3 0,3 9 Phó trưởng phòng, Phó đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại Hà Nội, TP HCM 0,25 0,25 10 Phó trưởng phòng, Phó đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại 0,2 0,2

Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố:

Số thứ tự Chức danh lãnh đạo Xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội, TP HCM/ hệ số Xã, phường, đặc khu các tỉnh thành còn lại/ hệ số 1 Chủ tịch UBND 0,7 0,6 2 Phó chủ tịch UBND 0,6 0,5 3 Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND và tương đương 0,35 0,25 4 Phó phòng chuyên môn thuộc UBND và tương đương 0,2 0,15

Thanh tra thuộc bộ, cơ quan ngang bộ:

Số thứ tự Chức danh lãnh đạo Hệ số 1 Chánh thanh tra 1 2 Phó chánh thanh tra 0,8 3 Trưởng phòng 0,6 4 Phó trưởng phòng 0,4

Thanh tra thuộc cục thuộc bộ:

Số thứ tự Chức danh lãnh đạo Cục loại 1/hệ số Cục loại 2/hệ số 1 Chánh thanh tra 0,7 0,6 2 Phó chánh thanh tra 0,5 0,4

Vũ Tuân