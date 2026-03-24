Một số bệnh mạn tính có thể tăng nguy cơ mắc zona

Đó là nội dung được các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của GSK Việt Nam vừa qua.

Mối liên hệ giữa zona và bệnh lý mạn tính

Theo các chuyên gia, virus gây bệnh zona có tỷ lệ tiềm ẩn trong cơ thể người trưởng thành khá cao. Những yếu tố nguy cơ phát triển bệnh gồm tuổi tác, miễn dịch suy yếu hoặc bệnh lý mạn tính. Theo nghiên cứu, cứ ba người lớn có một ca sẽ mắc zona. Nguy cơ này gia tăng ở nhóm có bệnh lý mạn tính nhất định.

Các nghiên cứu ghi nhận người bệnh tim mạch có nguy cơ mắc zona cao hơn khoảng 34% so với nhóm bình thường. Trường hợp bị đái tháo đường hoặc thận mạn có nguy cơ mắc zona cao hơn lần lượt khoảng 38%, 29% so với dân số chung.

Chia sẻ tại sự kiện, TS.BS Trần Hòa, Trưởng đơn vị Can thiệp nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết từng gặp bệnh nhân 56 tuổi có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp. Gần đây, ông này nhập viện do đau ngực cấp dữ dội, chẩn đoán nhồi máu cơ tim, sau đó được can thiệp đặt stent động mạch vành.

"Bệnh nhân tiếp tục xuất hiện cơn đau ngực tái phát kéo dài. Sau khi loại trừ khả năng tái hẹp stent, chúng tôi phát hiện trên ngực bệnh nhân xuất hiện những mụn nước đặc trưng", ông nói. TS.BS Trần Hòa kết luận đây là dấu hiệu của zona, cho thấy người bệnh không chỉ gặp vấn đề tim mạch mà còn gặp biến chứng do zona thần kinh gây ra. Cũng theo ông, với người lớn tuổi có bệnh mạn tính, các nhiễm trùng như zona thường diễn tiến nặng hơn, dễ gây biến chứng kéo dài.