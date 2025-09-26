MoMo nhận cú đúp giải thưởng tại AI Awards 2025

Ứng dụng AI toàn quy trình, tạo sản phẩm tài chính số cho toàn dân giúp MoMo vào Top 3 hạng mục doanh nghiệp và giải pháp tại lễ trao giải AI Awards, chiều 26/9.

Sự kiện AI Awards 2025 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, giải pháp, thiết bị tham gia. Trong đó, công cụ chấm điểm tín dụng bằng AI của MoMo (AI Credit Scoring) vượt qua hơn 70 sản phẩm khác để vào Top 3 giải pháp AI Việt xuất sắc. Ở hạng mục dành cho doanh nghiệp AI xuất sắc, đơn vị cũng được chọn vào top 3 từ hơn 30 hồ sơ dự tranh. MoMo cũng là đơn vị duy nhất được xướng tên ở hai hạng mục.

Điểm nổi bật của mô hình AI Credit Scoring do MoMo phát triển là khả năng ứng dụng các thuật toán machine learning kết hợp phân tích big data để chấm điểm tín dụng toàn diện và phi định kiến. Hệ thống tận dụng nguồn dữ liệu thay thế như lịch sử thanh toán hóa đơn, hành vi tiêu dùng, thông tin xác thực... thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay giấy tờ chứng minh thu nhập. Nhờ đó, hàng triệu người lần đầu tiên có thể tiếp cận khoản vay chính thống từ ngân hàng, tổ chức tín dụng với quy trình xét duyệt và giải ngân chỉ trong vài phút ngay trên nền tảng MoMo.

Đại diện MoMo nhận giải Giải pháp AI xuất sắc tại lễ trao giải ngày 26/9. Ảnh: MoMo

Theo hội đồng chuyên môn, giải pháp này tạo ra tác động xã hội khi hỗ trợ nhóm chưa từng có lịch sử tín dụng như lao động tự do, tiểu thương, nông dân, sinh viên... dễ dàng tiếp cận vốn hợp pháp, qua đó hạn chế tín dụng đen vốn phổ biến tại nhiều địa phương. Việc thanh toán dư nợ đúng hạn sẽ giúp người dùng hình thành lịch sử tín dụng số, trở thành nền tảng để mở rộng cơ hội sử dụng thêm các dịch vụ tài chính khác trong tương lai. Giải pháp đồng thời là tín hiệu cho thấy tiềm năng ứng dụng AI trong tài chính số còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở nhóm người dân chưa được phục vụ bởi ngân hàng truyền thống.

Ở hạng mục Doanh nghiệp AI xuất sắc, MoMo được ghi nhận nhờ chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện dựa trên nền tảng AI "made in Vietnam". Ứng dụng hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng và hàng trăm nghìn đối tác.

Giải thích sâu hơn về chiến lược, đại diện MoMo cho biết đơn vị khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tự chủ công nghệ để tối ưu sản phẩm, kinh doanh, vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính.

AI được tích hợp xuyên suốt sản phẩm và toàn bộ hành trình của người dùng. Trong đó, trung bình, mỗi giao dịch trên nền tảng có 6–7 mô hình AI tham gia, từ chống gian lận, gợi ý dịch vụ đến phân tích thói quen tiêu dùng và quản lý tài chính cá nhân. Hệ thống AI bảo mật nhiều lớp cũng liên tục được nâng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như PCI DSS 4.0, ISO 27001 và ISO 27701. Toàn bộ nền tảng này được phát triển 100% bởi đội ngũ 200 kỹ sư AI người Việt.

MoMo nhận giải Doanh nghiệp AI xuất sắc. Ảnh: MoMo

Nhờ chiến lược trên, MoMo chuyển đổi từ ứng dụng thanh toán, trở thành nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tiến sĩ Tăng Thị Hà Yên - Giám đốc Khoa học Dữ liệu Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết hai hạng mục vinh danh ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc phát triển AI trở thành trợ thủ đắc lực của người dùng. "Giải thưởng cũng phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng công nghệ là chìa khóa mở ra cơ hội tài chính công bằng và bền vững cho hàng triệu người Việt", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Giải thưởng Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - AI Awards là sự kiện thường niên, vinh danh những sản phẩm và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc. Năm nay, chương trình mở rộng với bốn hạng mục dành cho giải pháp, thiết bị, doanh nghiệp và tài năng AI. Sự kiện quy tụ hàng trăm hồ sơ dự thi từ các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trên cả nước.

Hoài Phương