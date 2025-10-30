'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng'

Đại biểu Thạch Phước Bình dẫn số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết Việt Nam tiêu thụ vàng hàng đầu khu vực, bình quân 55 tấn một năm.

Thông tin này được Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Thạch Phước Bình nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 30/10.

Ông Bình nói rằng WGC thống kê Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ vàng cao nhất khu vực - bình quân mỗi năm tiêu thụ khoảng 55 tấn vàng. Theo báo cáo của WGC, Thái Lan đứng thứ nhì Đông Nam Á với mức tiêu thụ 48,8 tấn vàng, tiếp sau đó là Indonesia với 47,3 tấn. Năm 2022, tổ chức này cũng đánh giá Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu vàng ở khu vực.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long, Thạch Phước Bình tại phát biểu tại phiên họp chiều 30/10. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, theo ông Thạch Phước Bình, phần lớn lượng vàng này vẫn nằm trong két của người dân, một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm chênh lệch nhau 20 triệu đồng mỗi lượng.

"Điều này phản ánh sự bất ổn của thị trường và tâm lý đầu cơ, găm giữ", Phó đoàn đại biểu Vĩnh Long nói và cho rằng nguyên nhân gốc rễ vẫn là thiếu một cơ chế thị trường minh bạch, hiện đại và an toàn cho người dân.

Bởi vậy, ông đưa ra 5 giải pháp để huy động và tài chính hóa vàng trong dân. Trong đó, đại biểu này đề nghị thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Tại đây, người dân có thể gửi vàng vật chất vào kho lưu ký, chuẩn hóa nhận chứng chỉ điện tử để giao dịch, cầm cố hoặc quy đổi. Qua đó, nhà nước quản lý được dòng vàng thật mà vẫn đảm bảo quyền sở hữu của người dân.

Ông Bình cũng cho rằng có thể phát triển sản phẩm tài chính hóa vàng như chứng chỉ vàng lưu ký, quỹ đầu tư vàng, trái phiếu vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất trong kho. Người dân có thể góp vàng hoặc đầu tư bằng tiền đồng, hưởng lợi nhuận theo giá vàng, để biến vốn tĩnh thành động.

"Nếu đưa được 10-15% lượng vàng trong dân vào hệ thống tài chính, đây sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ mà không cần tăng vay nợ công", ông nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cho rằng hiện nay vẫn thiếu khả năng thu hút nguồn vốn rất lớn trong dân. "Chúng ta chỉ thu hút tiền nội tệ, chứ không hút ngoại tệ, trong khi người dân đều biết rằng ngoại tệ, vàng mới giữ giá", ông Thân nói.

Ông đề nghị trong bối cảnh rất cần thiết về vốn, Nhà nước có thể vay ngoại tệ từ dân với lãi suất tối thiểu 6%, thay vì xin viện trợ hoặc vay vốn nước ngoài.

Trước đó tại phiên họp sáng nay, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết biến động thị trường vàng trong nước thời gian qua do tác động từ tình hình địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại của các quốc gia lớn không nhất quán, cũng như còn có yếu tố tâm lý người dân, phản ứng trước diễn biến của thị trường.

Để ổn định thị trường vàng, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10, trong đó xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. "Mô hình này sẽ minh bạch hóa giao dịch, và hy vọng chúng ta kiểm soát được thị trường", Phó thủ tướng nói.

Ngày 30/10, giá vàng miếng đượcCông ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại 144,6 - 146,6 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. So với vùng đỉnh, giá vàng miếng hiện thấp hơn 8 triệu mỗi lượng, tức khoảng 5%. Chênh lệch giá trong nước và thế giới hiện dao động quanh 20 triệu đồng một lượng.

Anh Tú