Mỗi hecta khu công nghệ số đem lại 10 triệu USD mỗi năm

Theo Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin, hiệu suất sử dụng đất của các khu công nghệ số tập trung cao hơn nhiều so với những nơi khác.

Tại hội thảo xúc tiến đầu tư vào khu công nghệ số tập trung, sáng 5/12 ở TP HCM, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết mỗi hecta đất tại khu công nghệ số tạo ra 10 triệu USD giá trị mỗi năm. Theo ông, đây là hiệu suất sử dụng đất "rất cao", so với các khu chức năng khác.

Khu công nghệ thông tin tập trung xuất hiện và được luật hóa từ năm 2006. Sau hơn một thập kỷ, mô hình mở rộng nhanh, với tám khu tại bốn địa phương là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Khu Phức hợp Văn phòng FPT Đà Nẵng, một trong 8 khu công nghệ số tập trung tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo thống kê của Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, quỹ đất sử dụng cho các khu công nghệ số đạt gần 2,6 triệu mét vuông, tăng hơn 10 lần so với năm 2013. Khoảng 630 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại đây, tạo việc làm cho hơn 42.000 người, phần lớn là kỹ sư và nhân lực công nghệ. Những con số này cho thấy, khu công nghệ số tập trung không chỉ là nơi doanh nghiệp hoạt động, mà còn tạo ra giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Lịch gọi khu công nghệ là "đất lành" của doanh nghiệp, bởi năng suất lao động và thu nhập của người lao động "cao vượt trội" so với mặt bằng chung. Theo ông, đây là hạ tầng nền tảng của ngành công nghiệp công nghệ số, mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ.

Chia sẻ thêm, Cục trưởng cho hay Luật Công nghiệp Công nghệ số ban hành hồi tháng 6 mở ra "chương mới" cho mô hình khu công nghệ số tập trung, với các cơ chế ưu đãi vượt trội, sự thông thoáng về thể chế, môi trường thử nghiệm sandbox, với các hạ tầng số dùng chung như cloud, trung tâm dữ liệu, phòng lab kiểm thử chip, hay siêu máy tính phục vụ huấn luyện AI.

Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch. Ảnh: MST

Cùng với hệ thống khu công nghệ số, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng tới việc phát triển các đô thị công nghệ cao. Nội dung này đã được đề cập trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và trình lên Quốc hội.

Theo tờ trình, đô thị công nghệ cao (tech city, smart tech zone) được phát triển trên nền tảng khu công nghệ cao làm hạt nhân, với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, cơ chế quản trị hiện đại, tạo không gian thuận lợi cho nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và hình thành môi trường sống, làm việc, sáng tạo chất lượng cao.

Đô thị công nghệ cao được tích hợp không gian nghiên cứu phát triển, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sản xuất sản phẩm công nghệ cao, theo tiêu chuẩn đô thị thông minh. Tại đó, các tổ chức, cá nhân được ưu tiên tham gia chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các dự án thử nghiệm có kiểm soát về công nghệ chiến lược, sản phẩm hoặc chính sách mới.

Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh dự luật hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghệ cao như một trụ cột mới cho đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và quỹ đầu tư trong chuỗi giá trị công nghệ cao. Khu công nghệ cao được xác định là trung tâm hệ sinh thái, có nhiệm vụ lan tỏa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo Luật Công nghiệp Công nghệ số, khu công nghệ số tập trung là nơi nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo và đổi mới sáng tạo, đồng thời sản xuất, kinh doanh sản phẩm số và cung cấp hạ tầng, dịch vụ cho doanh nghiệp. Việt Nam hiện có tám khu công nghệ số tập trung đang hoạt động, gồm: Công viên Phần mềm Hà Nội, Khu CNTT Cầu Giấy, Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu CNTT Đà Nẵng, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Khu CNTT Cần Thơ, Khu CNTT Bình Dương và Khu Phức hợp Văn phòng FPT Đà Nẵng.

Trọng Đạt

Công nghệ trình chiếu kể chuyện khoa học tại Bảo tàng vũ trụ Việt Nam

Thứ trưởng Hoàng Minh: 'Khuyến khích mô hình doanh nghiệp một người'

Nhà khoa học Việt kể chuyện chế tạo tim gắn ngoài cơ thể người